Médias – L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) souffle ses 65 bougies

Fondée en 1959, l’agence MAP est un témoin impartial de son temps. Elle dispose d’un vaste réseau de correspondants au Maroc et à l’étranger et elle est la seule agence arabe présente sur les quatre continents, y compris l’Australie.

La MAP met à la disposition des médias nationaux et partenaires internationaux un fil d’information crédible et varié 24H/7 en arabe, français, anglais, espagnol et Amazigh.

Par ailleurs, elle contribue positivement au “soft power” du royaume, selon le Global Soft Power Index 2024, qui évalue l’influence des pays à travers divers critères comme les médias et la communication.

Sous la Direction de Fouad Arif, la MAP célèbre, ce lundi 18 novembre 2024, son 65ème anniversaire.

Verbatim :

« L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) fête, ce 18 novembre, ses 65 ans d’existence, à un moment où elle s’évertue à donner un souffle nouveau à ses activités, à la mesure de son rôle de grossiste de l’information, dans un cadre éminemment complémentaire des médias du pôle public et dans l’objectif de fournir à l’ensemble du paysage médiatique national une information stratégique, fiable et vérifiée.

Cette date coïncide avec la Fête de l’Indépendance, une glorieuse épopée d’une symbolique profonde dans l’Histoire de la lutte nationale, tant elle célèbre les valeurs de sacrifices, d’engagement et de patriotisme sincère qui avaient présidé à la création de la MAP.

En tant qu’institution médiatique nationale stratégique, jouant un rôle majeur dans la promotion des avancées du Maroc dans les divers domaines sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’agence MAP est investie dans sa mission de consécration de la souveraineté médiatique du Royaume et de défense de ses intérêts supérieurs, tout en restant consciente des mutations profondes que connaît le domaine des médias à l’échelle continentale, régionale et internationale.

C’est dans cet esprit que la MAP a multiplié les accords de coopération et de partenariat avec les grandes agences de presse mondiales, en droite ligne de sa vision stratégique visant à conforter la place de l’Agence comme référence régionale et continentale en matière d’information.

Fondée le 18 novembre 1959 avec la diffusion par Feu SM le Roi Mohammed V de la dépêche inaugurale : “l’Information est sacrée, le commentaire est libre”, la MAP a accompagné les grandes étapes de l’histoire contemporaine du Maroc et du Continent, se positionnant en puissant levier du pluralisme et de la diversité qui font la richesse et la force de l’identité du Royaume.

Résolument inscrite dans les grands chantiers de réforme engagés sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la MAP s’est forgée l’image d’une Agence constamment soucieuse des attentes d’une audience de plus en plus exigeante en termes de rigueur, de fiabilité, de crédibilité et de diversité.

Forte d’un effectif de 300 journalistes, répartis entre la rédaction centrale à Rabat et ses réseaux régional et international, elle s’érige comme le principal fournisseur d’une information vérifiée et déclinée dans divers formats : de la dépêche à l’infographie, en passant par la photo et les produits audio et vidéo.

Elle met à la disposition des médias nationaux et partenaires étrangers un fil d’information varié, alimenté 24H/7j et disponible en cinq langues (arabe, français, anglais, espagnol et amazigh).

De même, la MAP veille à porter très haut les valeurs de déontologie et d’intégrité face aux multiples défis se rapportant à la lutte contre les “fake-news” et la désinformation, aux menaces qui pèsent sur la pratique journalistique et aux enjeux de l’adaptation aux transformations technologiques rapides.

65 ans après sa création, l’Agence Maghreb Arabe Presse s’inscrit aujourd’hui plus que jamais dans une dynamique vertueuse ayant pour socle la mobilisation de ses compétences et la fédération de ses énergies pour innover, se réinventer et se dépasser, dans l’objectif partagé de consolider l’efficacité, le professionnalisme et la pertinence qui doivent toujours caractériser la MAP et de redonner ses lettres de noblesse au travail d’Agence de presse ». (MAP)

