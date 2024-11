Maroc / Algérie – Le CiMEA exige des autorités algériennes « une reconnaissance officielle » des violations graves commises à l’égard des Marocains expulsés d’Algérie en 1975

Le bureau exécutif du Collectif international de soutien aux familles d’origine marocaine expulsées d’Algérie en 1975 (CiMEA), a tenu le vendredi 15 novembre 2024 à Rabat. À cette occasion, il a lancé un appel aux autorités algériennes « pour une reconnaissance officielle des violations graves commises en 1975 à l’égard des Marocains résidant depuis des décennies sur le sol algérien », et aussi pour présenter des excuses officielles et réparer les préjudices individuels et collectifs.

Le Collectif international de soutien aux familles marocaines expulsées d’Algérie en 1975, fondé le 27 février 2021 en tant qu’organisation non gouvernementale internationale, vise à plaider pour la restitution des biens confisqués de manière illégale par l’état algérien et pour une indemnisation financière et morale au profit des victimes et leurs ayants droit pour les préjudices subis en raison de l’expulsion collective abusive et aussi de faciliter le regroupement des familles marocaines avec celles qui sont encore établies en Algérie.

Le CiMEA a pour objectif également d’exercer des pressions sur les autorités algériennes pour qu’elles reconnaissent les violations subies par ces citoyens, en leur rappelant leurs responsabilités manifestes dans cette tragédie et en indemnisant les victimes pour les dommages subis.

Le Collectif international considère que le gouvernement algérien assume l’entière responsabilité de cette tragédie, et continue des compagnes de désinformation et de dissimulation de la réalité de ce drame. Il néglige délibérément le fait que ces citoyens marocains résidaient légalement en Algérie depuis des décennies et qu’un grand nombre d’entre eux avaient fondé des familles mixtes algéro-marocaines et avaient participés activement à l’indépendance de l’Algérie (Extrait du communiqué du CiMEA)

Article19.ma