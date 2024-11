Débat – Clôture à Rabat des travaux du Forum sur « Le rôle de la recherche scientifique dans la surveillance des tendances de la criminalité… »

Ce samedi 16 novembre, le Forum scientifique international sur « le rôle de la recherche scientifique dans la surveillance des tendances de la criminalité et l’analyse des phénomènes criminels » a clôturé ses travaux à Rabat.

Organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et le Conseil de Europe, ce Forum s’est distingué par la participation de plus de 230 experts spécialisés et chercheurs de diverses universités et centres de recherche nationaux et internationaux, ainsi que des représentants d’institutions concernées par la lutte contre la criminalité, selon un communiqué officiel, rendu public à la fin des travaux.

« Le Forum a constitué une plate-forme distinguée pour l’échange d’expériences et le développement de mécanismes de coopération entre divers acteurs du domaine politique, de la justice pénale et de la recherche scientifique », ajoute la même source.

Ainsi, le Forum s’est caractérisée par l’organisation de cinq sessions scientifiques principales qui ont abordé les thèmes suivants :

• L’approche statistique pour mesurer les tendances de la criminalité et analyser les phénomènes criminels ;

• Comprendre la criminalité : approches qualitatives pour analyser les phénomènes criminels ;

• Déterminants et variables contextuels pour l’analyse des phénomènes criminels ;

• Les meilleures expériences internationales dans le domaine du développement de laboratoires et de forums scientifiques ;

• Les meilleures expériences nationales en matière de développement de laboratoires et de forums scientifiques.

Par ailleurs, ce forum scientifique a abouti à la signature d’accords de partenariat entre l’Observatoire national de la criminalité et un groupement d’universités marocaines, ainsi qu’à l’annonce de la création d’un réseau d’experts d’élite spécialisés dans l’analyse des phénomènes criminels au Maroc et en Afrique.

Voici les recommandations qui ont été annoncées à la fin des travaux, dont les plus importantes sont :

1. Au niveau scientifique

o Développer des outils scientifiques innovants pour améliorer les approches analytiques des phénomènes criminels ;

o Renforcer les capacités de recherche grâce à l’échange des meilleures expertises et expériences ;

o Développer des modèles avancés de réponse pénale basés sur la recherche scientifique ;

2. Au niveau de la coopération et du partenariat

o Établir un cadre de coopération durable entre les institutions de recherche et ceux concernés par la lutte contre la criminalité ;

o Développer des mécanismes de coordination et d’échange d’informations entre les différents acteurs ;

o Renforcer la coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique liée à l’analyse des phénomènes criminels ;

Les participants ont également conclu l’importance de renforcer le rôle de la recherche scientifique dans la compréhension et l’analyse des phénomènes criminels complexes et l’élaboration de stratégies pour y faire face, soulignant la nécessité d’activer les recommandations émises par ce forum scientifique.

Article19.ma