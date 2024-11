Vidéo / Édition – « La Constitution et la pratique politique », une œuvre collective et des « Mélanges offerts au Pr. Mohammed Madani » dévoilée à la Faculté de droit de Rabat

« Le sage du département de Droit public… », ainsi a décrit l’universitaire Mohammed Sassi, le Professeur émérite de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat-Agdal, Mohammed Madani, lors de la présentation d’une œuvre collective en français et en arabe de plus de 600 pages.

La présentation a eu lieu à la Faculté des sciences juridiques de Rabat, le 4 novembre dernier, avec la participation de nombreux chercheurs et universitaires venus rendre hommage au travail scientifique colossal réalisé par M. Madani, notamment dans le domaine constitutionnel durant des décennies, et ce, en toute humilité, honnêteté intellectuelle et abnégation.

« Le Pr. Madani a présenté une image positive à l’étranger sur le chercheur marocain … », a tenu à souligner M. Sassi, dans une allusion à la rigueur scientifique et au travail minutieux qui a caractérisé la recherche et la production dans le domaine juridique et constitutionnel de M. Madani.

Farid El Bacha, Président de l’Université Mohammed V et Doyen de la faculté a décrit M. Madani en ces termes : « Un juriste aux contributions scientifiques qui ont grandement permis de mieux appréhender l’évolution du système constitutionnel marocain et au delà du Maroc politique ».

Et d’ajouter : « Ses réflexions sur les mouvements sociaux, la liberté de conscience, l’organisation et le fonctionnement de l’Etat et des pouvoirs, la transition démocratique au Maroc, les réformes constitutionnelles et politiques au Maghreb, ont fait date. Des réflexions d’un juriste engagé, militant de la démocratie et des droits de l’Homme, exigeant avec soi-même et avec des collègues ».

Il est à noter qu’une trentaine d’universitaires marocains ont contribué à la réalisation de cette œuvre collective, dont Aziz Hasbi, Lahcen Oulhaj, Omar Bendourou, Najibullah Akesbi, Mohammed Sassi, Ahmed Bouz, Amina El Messaoudi, Mohamed Hafid, Abdel-Aziz Nouaydi et Abdelmoughit Benmassoud Tredano.

Ces professeurs et leurs collègues ont abordé dans ce livre des thématiques relatives à la « Constitution et l’Etat », « l’Ordre juridique interne et l’Ordre juridique International », la « Démocratisation et le Système politique », la « Constitution et l’encadrement de la vie politique », « La Constitution à l’épreuve de la mise en œuvre », « La Constitution, la transformation politique et le discours des acteurs » et « Les questions internationales actuelles ».

Imprimé aux Éditions & Impressions Bouregreg, ce prestigieux livre demeura un document de référence pour les chercheurs et les étudiants à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.

Lors de son intervention à cette occasion, le Professeur Mohammed Sassi a rendu hommage éloquent , à son collègue M. Madani, en termes élogieux mais objectifs et sincères.

Voici le contenu videotaped de cette intervention en langue arabe:

Article19.ma