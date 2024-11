Débat – Forum sur « le rôle de la recherche scientifique dans la surveillance des tendances de la criminalité… » se tient les 15 et 16 novembre à Rabat

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi a ouvert, ce vendredi à Rabat, les activités du Forum scientifique international sur le thème : « Le rôle de la recherche scientifique dans la surveillance des tendances de la criminalité et l’analyse de ces phénomènes criminels ».

Ce Forum qui est organisé conjointement par le ministère de la Justice et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, s’inscrit dans le cadre de ses efforts visant à activer l’Observatoire national de la délinquance et à ouvrir une réflexion approfondie sur les moyens de développer les méthodes de recherche scientifique dans le domaine de l’étude et de l’analyse des phénomènes criminels, en combinant des expériences académiques distinguées et les meilleures pratiques institutionnelles, selon un communiqué officiel.

« C’est également une occasion précieuse d’échanger des expériences et de développer des mécanismes de coopération entre les différents acteurs du domaine politique, de la justice pénale et de la recherche scientifique, pour contribuer à renforcer l’efficacité des politiques publiques dans le domaine de la lutte et de la prévention de la criminalité, avec la participation de un certain nombre d’experts internationaux et marocains », ajoute le communiqué .

+ La tâche de faire face au phénomène criminel et d’arrêter ses auteurs +

Le lancement des travaux de ce Forum, qui s’étalent sur deux jours, a été marqué par la signature de conventions de partenariat entre l’Observatoire national de la délinquance et l’Institut national de l’état civil et des professions juridiques et judiciaires avec un groupe d’universités marocaines, et au cours desquelles un réseau d’experts spécialisés dans l’analyse des phénomènes criminels a été lancé, combinant compétences académiques et expériences de terrain dans le but de développer des approches innovantes dans le domaine du suivi et de l’analyse des tendances criminelles aux niveaux national et régional, pour soutenir notamment l’Observatoire national de la criminalité. , et renforcer les mécanismes d’analyse et de planification criminelles en général.

Le ministre de la Justice a déclaré dans ce contexte : « La tâche de faire face au phénomène criminel et d’arrêter ses auteurs, conduisant à l’émission de décisions justes qui assurent la dissuasion de type général et privé, la réparation du préjudice et la réhabilitation. et la réinsertion de ceux qui enfreignent la loi, nécessitent d’assurer une coordination régulière et continue avec les différents acteurs nationaux et internationaux dans le domaine de la surveillance, de la lutte et de la prévention du phénomène criminel, et une large ouverture à la recherche scientifique académique et expérimentale à travers les universités et la recherche. centres, à travers des partenariats durables et structurels ».

