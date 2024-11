Prévision – L’économie marocaine devrait afficher un taux de croissance de 4,6% en 2025 (Ministre)

Le gouvernement est “très optimiste” pour la croissance économique en 2025 qui devrait afficher un taux de 4,6%, a affirmé la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

“Cette performance s’explique par la dynamique des secteurs non agricoles qui devraient continuer sur la même trajectoire qu’en 2024 avec une croissance prévue de 3,7%”, a dit Mme Fettah dans une interview accordée à la MAP, rappelant que le projet de loi de finances (PLF) de l’année 2025 table sur une production agricole moyenne d’environ 70 millions de quintaux.

Et de poursuivre : “Nous sommes confiants. Avec les premières pluies de ces dernières semaines, nous avons bon espoir de s’approcher au moins de la moyenne”.

Sur un autre registre, la ministre a assuré que le gouvernement continue à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, à travers une panoplie de mesures portant à la fois sur l’offre et sur la demande.

Ce soutien intervient via notamment la caisse de compensation, des mesures spécifiques conjoncturelles et l’appui des chaînes de valeurs agricoles, a expliqué Mme Fettah, estimant que les crises internes et externes qu’a traversées le Maroc ont eu un impact sur les prix des produits.

“Il y a aussi le dialogue social doté de 20 milliards de dirhams (MMDH) en une année, en plus de la réforme de l’impôt sur le revenu qui porte sur 5,3 MMDH, outre le programme d’aide directe au logement qui a profité à 28.000 bénéficiaires”, a-t-elle indiqué.

Article19.ma