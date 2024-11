Football – « La FRMF, Royal Air Maroc, PUMA et Planet Sport dévoilent les nouveaux maillots de l’équipe nationale marocaine de football en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (CAN Maroc 2025) »

Une étape majeure en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 a été célébrée aujourd’hui à l’aéroport de Rabat-Salé avec la révélation des nouveaux maillots de l’équipe nationale marocaine de football. Cet événement de lancement a mis en lumière la coopération étroite entre PUMA, la Fédération Royale Marocaine de Football, Royal Air Maroc et Planet Sport, soulignant l’engagement collectif à soutenir le football marocain sur la scène internationale.

La collaboration de Puma avec le designer Abderrahmane Trabsini a donné lieu à la création de maillots qui célèbrent la richesse du patrimoine culturel du Maroc.

Incarnant l’essence de l’art marocain, le kit Home présente des motifs inspirés des dessins géométriques et des carreaux de zellige marocains traditionnels, avec au centre, l’étoile à cinq branches du drapeau du Maroc mise en évidence, reflétant l’authenticité de la culture marocaine.

Sur le kit Away, des broderies et des symboles inspirés de l’artisanat Amazigh, ont été incorporés avec des motifs qui se connectent profondément à l’héritage marocain, apportant une dimension culturelle supplémentaire au design. La palette rouge et verte vibrante reflète le drapeau national, tandis que l’inclusion du Tifinagh sur le dos du maillot rend hommage à l’histoire profonde et riche du Maroc et à sa diversité culturelle.

Pour promouvoir l’équipe nationale et le Maroc en tant que destination touristique, plusieurs actions innovantes, initiées en partenariat avec Planet Sport, sont menées par Royal Air Maroc en faisant porter les nouveaux maillots par l’ensemble du personnel navigant commercial (hôtesses et stewards) pendant deux jours, à bord des avions Royal Air Maroc, en guise de soutien à la sélection nationale et de promotion du football comme vecteur du rayonnement touristique de la destination Maroc. De plus, cette action exceptionnelle ne se limitera pas aux équipages des cabines, mais également au personnel au sol de Royal Air Maroc qui travaille dans les aéroports du Royaume et à l’international. Il s’agit surtout des collaborateurs basés dans les escales où la Compagnie assure une forte activité telles que Casablanca, Marrakech, Dakhla, Laâyoune et Oujda, mais aussi à Abidjan, Paris-Orly, Frankfurt, Londres, Milan, New York, Barcelone et Dakar.

M. Peter DANGL, Directeur chez Puma EEMEA Distribution, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir eu l’opportunité de créer des maillots domicile et extérieur qui incarnent l’esprit du Maroc. Les designs des maillots marocains ont été basés sur des conversations approfondies avec les natifs pour capturer fidèlement les nuances de la culture, et nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de voir ces histoires s’étendre aux joueurs et aux supporters ! Le lancement de ces maillots arrive au moment parfait pour susciter l’excitation à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, permettant aux fans et aux sportifs de porter ces tenues avec fierté – des tenues qui racontent l’histoire de la nation.»

M. Adil BARII, Directeur Marketing de la FRMF, a déclaré : « Les nouveaux maillots des équipes nationales du Maroc, sont confectionnés avec des tissus confortables, performants et des technologies innovantes pour répondre aux exigences des joueurs et des staffs techniques. Leur design ne se contente pas d’être esthétique, il raconte l’histoire du Maroc à travers une perspective contemporaine et met en avant le football national et la diversité du Royaume. Nous espérons que ces maillots inspireront un sentiment de fierté et d’appartenance à tous les Marocains, qu’ils soient au pays ou à l’étranger, car après tout, ils ont été conçus pour célébrer le football marocain ».

M. Yassine MEJBAR, Directeur Marketing de Planet Sport, a déclaré : « A l’initiative Planet Sport, Royal Air Maroc offrira également à ses passagers l’opportunité d’acquérir ces maillots en exclusivité mondiale à bord de ses vols, dans le cadre de son programme de vente à bord, à un prix attractif. Cette initiative souligne l’engagement conjoint de Royal Air Maroc, Puma, la Fédération Royale Marocaine de Football et Planet Sport dans la promotion du patrimoine sportif et culturel du Maroc. »

« Nous sommes fiers de ce partenariat exclusif qui s’inscrit dans le cadre du soutien permanent de Royal Air Maroc en faveur de la sélection nationale et des supporters marocains. Cet engagement reflète notre volonté de promouvoir l’image du Maroc à l’international aux côtés de notre équipe nationale, dont l’exploit historique de 2022 a inspiré fierté et admiration. Deux icônes du Royaume, unies pour incarner les valeurs du pays et faire rayonner le Maroc partout dans le monde. Fidèles à cet accompagnement, nous mobiliserons d’importants moyens, dans le cadre de notre plan de développement, notamment pour réussir l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025 et de la Coupe du monde de football 2030 », souligne Mme Sanaa TAZI, Directrice Marketing de Royal Air Maroc.

Les nouveaux maillots allient haute performance, confort et technologies innovantes, tout en rendant hommage au football marocain et à la richesse culturelle du pays.

Avec les nouveaux maillots appelés à devenir un symbole emblématique du football marocain, les fans peuvent s’attendre à soutenir fièrement l’équipe nationale dans son parcours vers la Coupe d’Afrique des Nations en 2025.

