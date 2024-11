Justice – Le journaliste Hamid El Mahdaoui condamné à 18 mois de prison ferme et de 1,5 million DH d’amende pour « diffamation »

Verdict. Ce lundi 11 novembre, le tribunal de première instance de Rabat a condamné en état de liberté, le journaliste et « influenceur » Hamid El Mahdaoui à un an et demi de prison ferme et à une indemnité civile d’un montant de 1,5 millions DH.

El Mahdawi, directeur du site Internet « Badil Info », a été poursuivi en raison d’une plainte déposée le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi l’accusant d’avoir publié de « fausses allégations » et des « faits fictifs » en vue de « diffamer et de calomnier les gens », et ce conformément aux articles 443, 444 et 447 du Code pénal, selon le site arabophone Lakome2.

En février dernier, la brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca avait convoqué El Mahdaoui au cours d’une enquête, dans le cadre de la même plainte en diffamation déposée par le ministre de la Justice, dont la défense réclamait une compensation financière de 10 millions de dirhams.

Article19.ma