Focus – Trump à la Maison Blanche, que se passera-t-il il avec le dossier du Sahara ?

Le retour de Donald Trump au pouvoir est une victoire tant attendue par les Marocains, et pour cause : le soutien solennel de ce dernier à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

En attendant de s’occuper de ce dossier qui a fait couler beaucoup d’encre, Trump doit accorder une attention particulière à plusieurs crises urgentes et jouer un rôle de « sapeur-pompier » :

1 – Il doit aider à mettre fin rapidement à la guerre d’Ukraine, coûte à faire le déplacement à Moscou pour convaincre son « ami » Poutine de la nécessité d’une paix avec Zelensky.

2 – Trump n’aime pas la guerre, dit-on, car elle n’est pas bonne pour le business. Une chose est sure, il saura raisonner et convaincre Netanyahou d’arrêter la destruction de Gaza et le massacre des Palestiniens. Mais sa vision des choses ne sera pas en faveur du Hamas… et à ce dossier, s’ajoute la crise libanaise et les menaces iraniennes.

3 – Trump doit accorder un intérêt particulier au bras-de-fer autour des relations commerciales et politiques avec la Chine. Un véritable « casse-tête chinois »…

Rappelons qu’en décembre 2020, le Président Trump a signé un document à la Maison Blanche annonçant la reconnaissance des États Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Après, il y a eu une visite officielle d’une délégation américaine à Dakhla afin d’y préparer l’établissement d’un consulat commercial. Mais l’arrivée des démocrates à la Maison Blanche en janvier 2021 a reporté le projet aux calendes grecques pour des « raisons politiques » évidentes…

Maintenant, puisque Trump sera bientôt aux commandes, le projet pourrait être réactivé avec le temps et un soutien plus renforcé à la cause marocaine au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU, afin de trouver une solution définitive à un conflit créé de toutes pièces par l’Algérie et qui dure depuis un demi-siècle.

Depuis décembre 2020, la donne sur le terrain a beaucoup changé et nombreux États, dont l’Espagne et la France se sont rendus à l’évidence que la solution au conflit du Sahara réside dans « le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine ». Un plan qui a été proposé par le royaume devant les instances internationales en 2007. La seule solution et rien d’autre!

Le Maroc est un allié des États Unis dont les relations diplomatiques remontent à 1777 et qui abrite chaque année des manœuvres militaires uniques en Afrique, ‘The Atlas Lion’. Par ailleurs, il est le seul pays africain à avoir signé un accord de libre échange avec Washington et soutient ses initiatives Atlantistes…

In fine, une chose est certaine, « la politique politicienne » des démocrates sortants est terminée. Une page « floue » est tournée et une autre prestigieuse est ouverte avec les républicains…

Article19.ma