Diplomatie – « La France est attachée à sa relation avec l’Algérie… », selon le porte-parole du Quai d’Orsay

Lors du briefing du 7 novembre au Quai d’Orsay, à une question sur les informations qui circulent et selon lesquelles « les autorités algériennes pourraient bloquer les opérations d’import-export de et vers la France », le porte-parole a dit:

« Sur l’Algérie, je voulais vous dire que de telles mesures n’ont pas été portées officiellement à notre connaissance. Nous suivons la situation de nos entreprises en Algérie avec beaucoup de vigilance, mais encore une fois, nous n’avons reçu aucune notification officielle.

La France est attachée à sa relation avec l’Algérie, à laquelle nous sommes unis par des liens humains denses et des intérêts partagés. Et pour ce qui nous concerne, la déclaration d’Alger d’août 2022 doit rester le cadre de notre relation. Elle est la feuille de route dont nous étions convenus avec les autorités algériennes et que nous souhaitons continuer à développer dans les différents secteurs de coopération bilatérale.

Plus généralement, nous traitons les relations avec chacun pour leur valeur propre. Et bien évidemment, les derniers développements de la relation avec le Maroc n’enlèvent rien aux relations entre la France et l’Algérie, qui encore une fois sont denses, et avec laquelle nous avons des intérêts partagés.

Mais nous suivons cette situation avec attention ».

Article19.ma