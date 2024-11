Urbanisation – Les villes de Casablanca, Tanger, Fès et Marrakech comptent chacune plus d’un million d’habitants (HCP)

Surprise. Le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024 vient de révéler que Tanger est devenue la 2ème ville du Maroc, devancée par Casablanca et suivie par Fès et Marrakech.

La capitale économique du royaume (Casablanca) a conservé sa position de centre urbain le plus peuplé avec 3,23 millions d’habitants, suivie de Tanger (1,27 million), Fès (1,18 million), Marrakech (1,15 million), Salé (945 000), selon les chiffres officiels publiés par le HCP, en début de semaine.

La ville de Meknès compte 526 000 habitants, suivie par la capitale Rabat avec 516 000 habitants, selon la même source.

La région de Casablanca est toujours en tête du classement avec 7,6 millions d’habitants, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (5,1 millions), Marrakech-Safi (4,8 millions), Fès-Meknès (4,4 millions), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4,3 millions). Ainsi, les cinq régions abritent 71 % de la population marocaine.

Par ailleurs, la croissance démographique a chuté en moyenne à 0,85 % entre 2014 et 2024, contre 1,25 entre 2004 et 2014. Le nombre de ménages marocains a augmenté de 26,82 % pour atteindre 9,27 millions et le nombre de résidents étrangers dans le pays a augmenté de 71,8 % pour atteindre 148 152.

À noter que population urbaine est passée à 23,1 millions, tandis que le monde rural ne compte plus que 13,7 millions d’habitants.

Article19.ma