Justice – Fin du “bras-de fer” entre le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi et les avocats

Ce samedi 9 novembre à Rabat, le Ministère de la Justice et l’Ordre des Avocats du Maroc ont abouti à un accord visant “ à institutionnaliser le dialogue entre le Ministère et l’Ordre des Avocats” ainsi qu’à former des commissions conjointes afin d’examiner des projets de loi.

C’est à l’invitation des Commissions de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme de la Chambre des Représentants et des Conseillers, qu’une réunion a eu lieu entre le Ministère de la Justice et l’Ordre des Barreaux du Maroc au siège de la Chambre des Représentants, lit-on dans un communiqué rendu public.

“Après une discussion franche et constructive qui a duré plusieurs heures, couvrant toutes les questions, au cours de laquelle le Ministre de la JusticeAbdellatif Ouahbi a souligné l’importance et le statut de la profession d’avocat et sa position charnière au sein du système judiciaire marocain, ainsi que l’importance de l’approche participative dans la mise en œuvre des programmes de réforme, y compris ceux liés au domaine législatif”, ajoute le communiqué, cité par Alyaoum24.com.

Au cours de cette réunion, un certain nombre de points ont été discutés concernant les projets de lois relatifs à la justice et à la profession d’avocat et leurs enjeux, à l’issue desquels les deux parties ont décidé de convenir d’institutionnaliser le dialogue entre le ministère de la Justice et l’Association des barreaux du Maroc.

Il a également été décidé de « former des commissions thématiques entre les deux partis pour étudier les projets de loi proposés selon un ordre du jour convenu, souligne la même source.

À noter que les premières réunions des commissions thématiques vont débuter à partir du lundi 11 novembre 2024.

Article19.ma