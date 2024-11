Édito – Le spectre du vieillissement hante le Maroc

Par Ali Bouzerda

Avant d’aborder la problématique du déclin graduel du taux d’accroissement de la population marocaine observé depuis 1960, il faut rendre hommage à M. Ahmed Lahlimi, le patron sortant du Haut Commissariat au Plan (HCP) et à ses équipes qui ont exécuté, dans un temps record, une mission délicate, éprouvante et de grande envergure à savoir le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).

Une note succincte du HCP, rendue publique le jeudi 7 novembre, nous informe d’un constat sans état d’âme : une chute continue du taux des naissances et le risque d’un vieillissement rapide de la population; alors que nous pensions que le Maroc est un pays de jeunes et qu’il le restera pendant très longtemps.

Malheureusement, le temps a glissé et du coup on s’est retrouvé devant un fait incontournable soutenu par des chiffres froids et têtus.

De quoi s’agit-il en fait ?

Une premiere analyse des données relatives à la population et aux ménages suite aux résultats du RGPH vient de révéler un accroissement démographique « en baisse ». C’est un fait et il n’y a pas le moindre doute là-dessus.

Ainsi, la population légale du royaume a atteint au 1er septembre 2025 : 36.8 millions d’habitants, dont 36.6 marocains et 148.152 étrangers.

Et par rapport au Recensement de 2014, la population marocaine a enregistré un accroissement absolu de 2.9 millions d’habitants, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 0,85% au cours de cette période, contre 1,25 % entre l’année 2004 et l’année 2014 ».

En milieu urbain, la population a atteint 23.1millions d’habitants, avec une augmentation de 2.6 millions entre 2014 et 2024, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 1,24%, tandis qu’en milieu rural, la population a atteint 13.7 millions, soit une augmentation de 302.419 par rapport au recensement de 2014 et un taux d’accroissement annuel moyen de 0,22%.

Selon cette analyse, lorsqu’on examine les chiffres sur le long terme, les experts ont constaté que « le taux d’accroissement moyen est passé ainsi, de 2,6% entre 1960 et 1982 à 1,25% entre 2004 et 2014 et a atteint 0,85% entre 2014 et 2024 ».

Bien évidemment, la population du Maroc a plus que triplée et s’est renforcée de plus de 25 millions habitants en 2024, mais l’accroissement démographique observé le long de cette période est « en diminution continue. »

Cette dynamique démographique est portée principalement par le milieu urbain. La population urbaine qui s’élevait à environ 3,4 millions en 1960 est passée à 23,1 millions habitants en 2024, soit 19,7millions de plus qu’en 1960 et un accroissement au rythme de 3,04 % par an, précise le HCP.

En milieu rural, la population est passée de 8,2 millions à 13,7 millions, avec un taux d’accroissement annuel moyen de 0,8% au cours de la même période.

En bref, ces chiffres reflètent une réalité qu’on ne peut cacher avec « un tamis ». Ils doivent, en premier lieu, interpeller les pouvoirs publics afin d’agir rapidement, avant qu’il ne soit trop tard.

Dans deux décennies, le Maroc verra la pyramide des âges s’élargir à la base avec des personnes à la retraite qui auront besoin d’aide, de soins et d’une sécurité sociale adéquate. Que faire et comment faire ?

Rappelons, que le Maroc a lancé des chantiers colossaux de développement économiques dans nombreuses régions, ce qui nécessite le recours aux bras et aux cerveaux d’une population jeune et dynamique, sans oublier le maintien d’un « momentum stratégique » qui s’appuie sur une planification bien réfléchie et non à une intervention de dernière minute à la manière des « sapeurs pompiers » comme ce qui se passe actuellement avec la lutte contre les effets de la sécheresse et la rareté de l’eau potable…

En d’autres termes, les préparatifs pour faire face à cette situation doivent commencer maintenant car on n’a plus le temps de se lamenter sur le passé et de se dire : comment on en est arrivé là ?

Dans un monde globalisé et une urbanisation rampante, le mode de vie des Marocains a changé et continuera de changer rapidement. C’est une certitude manifeste et inéluctable malheureusement.

Article19.ma