Kiosk / Vidéos – Violences à Amsterdam: des supporters israéliens lynchés après un match de football (Média)

La police a indiqué vendredi matin avoir procédé à 62 arrestations dans la nuit pendant des heurts après un match de Ligue Europa jeudi soir entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv (5-0), faisant au moins cinq blessés.”Jusqu’à présent, on sait que cinq personnes ont été emmenées à l’hôpital et que 62 personnes ont été arrêtées”, a déclaré la police d’Amsterdam sur X.

La police hollandaise a également confirmé être “au courant d’informations concernant une possible prise d’otages et des personnes disparues” mais a précisé n’avoir “actuellement aucune confirmation que cela ait réellement eu lieu”. “Cet aspect fait l’objet d’une enquête”.

Op social media circuleren verschillende berichten over de gebeurtenissen van afgelopen nacht in Amsterdam. De politie is een groot onderzoek gestart naar meerdere geweldsincidenten. Tot nu toe is bekend dat vijf gewonden naar het ziekenhuis zijn afgevoerd en 62 mensen zijn… — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) November 8, 2024

Amsterdam (Pays-Bas) : des supporters israéliens pourchassés et lynchés par des milices au cri de « Free Palestine » ; un jeté à l'eau, un autre percuté volontairement par une voiture pic.twitter.com/Db9STaGpqE — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) November 8, 2024

Des avions de secours vont être envoyés à Amsterdam pour porter assistance à des supporters agressés en marge d’un match de Ligue Europa. Le Premier ministre israélien considère « l’effroyable incident avec la plus grande gravité », selon ses services.

Des affrontements ont éclaté dans la nuit dans le centre d’Amsterdam, à la suite du match de football opposant l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv et remporté par le club néerlandais (5-0). « Un grand nombre de véhicules de l’unité mobile sont présents et des renforts ont également été appelés. Des jeunes auraient également provoqué la police », a décrit le média local AT5. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de heurts impliquant des supporters de football israéliens et des jeunes Néerlandais, près de la gare centrale d’Amsterdam, ont circulé. Certaines images semblaient montrer des individus pourchasser les ressortissants israéliens.

