Enseignement – Fin du cauchemar des étudiants en médecine, après 11 mois de grève

In fine, la lumière au bout du tunnel. Et pour cause, un procès-verbal d’accord a été signé jeudi soir entre le Comité national des étudiants en médecine, le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé sous la supervision du médiateur du Royaume, stipulant que les élèves retournent à l’école après 11 mois de grève.

Selon le site arabophone Alyaoum24.com, l’accord comprenait « une réponse à la majorité des exigences » des étudiants en médecine incluses dans leur dossier de demande, qui les a amenés depuis le 16 décembre 2023 à lancer une grève ouverte qui a duré onze mois.

Sur le plan organisationnel, les étudiants-grévistes ont procédé à un deuxième vote sur le thème : faut-il ou non continuer à boycotter les cours ? Le vote a été favorable à la reprise des études, ajoute la même source.

À noter que l’accord prévoit que les étudiants en médecine, de la deuxième à la sixième année, peuvent étudier pendant une durée de 7 ans, à l’exception de ceux encore en première année.

+ La formation médicale internationale dépasse généralement 7 ans +

Au cœur du problème, la question de la durée des études : en 2022, le gouvernement Akhannouch a décidé de réduire la durée des études médicales de 7 à 6 ans dans l’espoir d’accélérer la formation de nouveaux médecins pour combler le déficit en professionnels de santé.

Cependant, les étudiants et certains enseignants estiment que cette réduction pourrait compromettre la qualité de la formation médicale au Maroc, surtout en raison d’un manque de détails sur les nouvelles modalités de formation et d’internat pour la sixième année.

Les étudiants craignent que le nouveau format de 6 ans, sans encadrement suffisant ni infrastructures adaptées, ne permette pas une formation de qualité équivalente. Ils soulignent également que la formation médicale internationale dépasse généralement 7 ans, en incluant des années d’internat avant d’exercer en tant que médecin autonome.

Article19.ma