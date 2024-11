Kiosk – Incident diplomatique entre Paris et Tel Aviv, deux gendarmes français brièvement arrêtés à Jérusalem (Média)

L’irruption de policiers israéliens dans l’Éléona, un site géré par la France à Jérusalem, a provoqué jeudi un vif incident diplomatique lors d’une visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Deux gendarmes français ont été interpelés puis relâchés. La France a annoncé convoquer l’ambassadeur d’Israël à Paris.

Jean-Noël Barrot a dénoncé une « situation inacceptable » et refusé de pénétrer dans l’Éléona, un site de pèlerinage appartenant au domaine national français en Terre sainte, alors que la police israélienne a arrêté deux gendarmes français sur place, a constaté une journaliste de l’AFP.

« Je ne vais pas entrer […] aujourd’hui, parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée, sans obtenir auparavant l’autorisation de la France et sans accepter d’en sortir », a-t-il affirmé devant la presse.

« Cette atteinte à l’intégrité d’un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j’étais pourtant venu cultiver avec Israël, dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix », a-t-il souligné.

Lors d’échanges virulents, des policiers israéliens ont entouré deux gendarmes français, en empoignant l’un d’eux de force et en le mettant au sol avant de l’embarquer dans une voiture de police. Le fonctionnaire, qui s’était identifié, a hurlé plusieurs fois « Ne me touche pas ! »

Les deux gendarmes ont été ensuite relâchés et il n’a pas été précisé pourquoi les policiers israéliens étaient entrés sur le site.

Quatre domaines nationaux français

L’Éléona, au sein duquel se trouve un monastère bénédictin, est situé sur le mont des Oliviers, à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël depuis 1967.

Construit sur la grotte dite « du Pater », où le Christ aurait enseigné la prière du Pater à ses disciples, il fait partie des quatre domaines nationaux français à et près de Jérusalem, avec le Tombeau des rois, la Basilique Sainte-Anne et l’ancienne commanderie croisée d’Abou Gosh avec leurs églises romanes.

« Le domaine de l’Éléona […] est un domaine qui non seulement appartient à la France depuis plus de 150 ans, mais dont la France assure la sécurité, l’entretien avec énormément de soins », a affirmé le ministre. « L’intégrité des quatre domaines dont la France a la responsabilité ici à Jérusalem doit être respectée », a-t-il insisté.

Le 22 janvier 20202, la visite du président français Emmanuel Macron avait également été marquée par une bousculade devant la basilique Sainte-Anne. Le président avait lancé en anglais à un policier israélien « I don’t like what you did in front of me » (« Je n’aime pas ce que vous avez fait devant moi »).

L’incident le plus connu reste celui de 1996, quand le président Jacques Chirac s’était aussi emporté contre des soldats israéliens qui l’encadraient de trop près en lançant « Do you want me to go back to my plane ? » (« Voulez-vous que je remonte à bord de mon avion ? »), avant d’exiger que les militaires sortent du domaine de Sainte-Anne.

