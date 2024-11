Sécurité – Le Maroc élu à la majorité vice-président d’Interpol pour l’Afrique

Le Maroc a été élu jeudi, à une grande majorité, vice-président d’Interpol pour l’Afrique, lors des élections du comité exécutif de cette organisation. La DGSN avait présenté à ce poste la candidature du préfet de police Mohamed Dkhissi, directeur de la police judiciaire et chef du Bureau central national d’Interpol-Rabat.

Le représentant du Royaume a été élu grâce aux votes des délégués de 96 pays membres, avec une large avance par rapport au reste des candidats, lors de l’opération de vote qui s’est déroulée à l’occasion de la 92è Assemblée générale d’Interpol qui se tient à Glasgow (4-7 novembre), en Ecosse, selon communiqué de la Direction Générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST), M. Abdellatif Hammouchi, qui a présidé la délégation du Royaume du Maroc à la 92ème session de l’Assemblée Générale d’Interpol à Glasgow, a pris part aux discussions multilatérales et à des rencontres bilatérales qui ont porté sur les moyens de renforcer la coopération sécuritaire internationale et l’action policière commune, outre le soutien de l’appui à la candidature du Maroc à la vice-présidence d’Interpol pour l’Afrique.

Créée en 1923, Interpol est une organisation internationale de police criminelle, dont l’objectif principal est de soutenir les capacités nationales et l’échange d’informations et d’expertises entre les services sécuritaires des 196 pays membres pour mieux prévenir et lutter contre les ramifications transnationales des différentes formes de crimes et de menaces sécuritaires.

