Sahara – Alger décide de prendre des mesures de rétorsion commerciale contre la France

À Alger, l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef), institution publique servant de porte-voix aux autorités pour réguler le commerce, a convoqué lundi 4 novembre les banques locales pour les informer d’une nouvelle mesure : les opérations d’import et d’export, de et vers la France, ne pourront plus être traitées.

Le journal parisien Le Figaro souligne que l’information a été donnée « verbalement » par une organisation qui n’a, sur le papier, aucune prérogative pour prendre une décision aussi sérieuse.

Par ailleurs, aucune note officielle n’a encore été diffusée, mais un « document non authentifié » résumant ce qui s’est dit lors de cette réunion a beaucoup circulé dans la communauté française, alimentant les pires craintes, précise la même source.

Si les autorités venaient à confirmer cette mesure, cela équivaudrait à une suspension des relations commerciales entre la France et l’Algérie, note le journal.

Et d’ajouter que depuis que Paris a décidé, en juillet 2024, de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, les autorités algériennes menacent de se venger du président Emmanuel Macron.

