Présidentielles américaines – Donald Trump est de retour à la Maison Blanche la tête haute

Donald Trump est assuré d’une victoire à l’élection présidentielle américaine ce mercredi 6 novembre 2024, même si les résultats du scrutin de la veille ne sont pas encore définitifs. Kamala Harris n’a plus aucune chance de le rattraper et c’est le tour des républicains de revenir au pouvoir aux États-Unis pour un mandat de 4 ans.

En résumé

* Le résultat de l’élection américaine 2024 est encore provisoire ce mercredi matin, mais il s’annonce à la fois brutal et historique : la victoire de Donald Trump est déjà annoncée. Après la journée de vote de mardi aux USA, le candidat républicain dispose déjà de 267 grands électeurs sur 270 nécessaires pour être réélu président des Etats-Unis et est assuré de remporter les trois voix qui lui manquent pour l’emporter.

* Trump a déjà remporté l’élection dans 3 des 7 « Swing states », les Etats américains présentés comme indécis et qui devient faire basculer le résultat : la Pennsylvanie, la Géorgie et la Caroline du Nord. Il est en tête des résultats partiels dans tous les autres. Un grand chelem républicain parait même possible en raflant les sept Etats pivots !

* Trump a pris la parole depuis son fief à Mar-a-Lago, en Floride pour annoncer sa victoire à l’élection présidentielle américaine avant que celle-ci soit officielle. « Je remercie les électeurs de m’avoir élu comme le 47e président des Etats-Unis », a-t-il déclaré, se targuant d’avoir gagné « 315 grands électeurs » au total.

* L’ambitieuse et combative Kamala Harris a quitté son QG de campagne vers minuit sans prendre la parole. Elle pourrait s’exprimer ce mercredi en fin de journée, mais toute remontée surprise semble désormais exclue côté démocrate.

In fine, une page du règne des démocrates est tournée.

Source : Press américaine

