Flash / Israël – Netanyhou limoge le ministre de la Défense Yoav Gallant à cause d’un différend sur les otages, entre autres…

Crise de confiance. Netanyahou a nommé Israël Katz, ancien ministre des Affaires étrangères, en tant que nouveau ministre de la Défense israélienne. La guerre de Gaza est au cœur de la crise politique qui secoue la classe politique israélienne et du différend qui oppose les deux hommes depuis un certain temps.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé ce mardi 5 novembre limoger son ministre de la Défense Yoav Gallant, avec qui les relations étaient devenues tendues durant la guerre à Gaza, et a nommé à sa place l’actuel chef de la diplomatie Israël, selon la BBC

«En pleine guerre, la confiance est plus que jamais requise entre le premier ministre et son ministre de la Défense» mais «ces derniers mois, cette confiance s’est érodée», a affirmé Netanyahou dans une lettre adressée à Yoav Gallant, ajoutant avoir «choisi de nommer le ministre Israël Katz pour le remplacer». Yoav Gallant a répondu sur X que «la sécurité d’Israël a été et restera la mission de (sa) vie ».

+ Les proches des otages « inquiets » +

Le ministre limogé plaidait notamment pour une trêve avec le Hamas à Gaza, en vue d’obtenir la libération des otages encore détenus à Gaza depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, alors que l’objectif martelé par Benyamin Netanyahou est « un anéantissement » du mouvement islamiste palestinien.

Le Forum des familles, principale association des proches d’otages, s’est dit « profondément inquiet » de son limogeage. Elle a appelé son successeur à « donner la priorité » à un accord avec le Hamas pour la libération des captifs à Gaza.

Dans la soirée, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Tel-Aviv pour exiger que le gouvernement trouve un accord avec le Hamas pour libérer les otages.

Article19.ma