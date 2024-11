Musique – La quintette LaboratoriA, une vision féministe du flamenco traditionnel à Rabat

Les passionnés de flamenco avaient rendez-vous, lundi soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat, avec une performance vibrante du quintette féminin espagnol LaboratoriA, dans le cadre de la troisième édition au Maroc du Congrès Mondial du Flamenco.

Organisée par l’ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantes, avec le soutien du ministère espagnol de la Culture et en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, cette édition met à l’honneur le regard féminin et la réinvention artistique dans un flamenco traditionnel.

À travers les spectacles et les activités culturelles organisées dans sept villes du Royaume, ce Congrès cherche à rapprocher les Marocains de la diversité et de l’authenticité de cet art espagnol emblématique, et plus particulièrement de ses formes nouvelles portées par les femmes.

Article19.ma