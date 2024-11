Nomination – Hicham Rahil, nouveau Directeur de l’aéroport de Casablanca Mohammed V

Plusieurs nouveautés attendent l’aéroport CasablancaMohammed V. Nouveau directeur, modernisation des infrastructures, équipements de dernière génération… Objectif : améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client des voyageurs et préparer l’aéroport aux enjeux 2030.

L’aéroport Casablanca Mohammed V entame une nouvelle page de son histoire. Aujourd’hui, lundi 4 novembre, Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONDA a procédé à la nomination de Hicham Rahil, en tant que Directeur de l’Aéroport Casablanca Mohammed V.

Hicham Rahil est titulaire d’un doctorat en Informatique et Mathématiques Appliquées à l’Université Hassan II de Casablanca et d’un Master National en « Ingénierie et Optimisation des Systèmes de Transport et Logistique ». Exerçant à l’ONDA depuis une vingtaine d’année, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment à l’aéroport de Casablanca et de Nador El Aroui.

Et pour accompagner l’évolution constante du trafic aérien, et garantir le traitement des bagages dans les meilleures conditions de sûreté et de ponctualité, conformément aux standards internationaux, l’ONDA a réalisé un important projet de réaménagement et de modernisation des équipements de la chaîne de traitement des bagages.

Aménagée sur une superficie d’environ 3 000 m², la nouvelle zone de traitement des bagages des vols en transit est dotée d’un système de haute technologie comprenant des équipements de dernière génération pour le contrôle de sûreté des bagages. Ce système est composé de deux lignes de convoyeurs équipées de dispositifs de détection automatique des explosifs (EDS).

Ainsi, les deux lignes de convoyeurs dirigent les bagages « clears» vers un carrousel de chargement des vols en continuation, et le cas échéant, vers une troisième ligne équipée d’un scanner à rayons X à double vue pour les bagages «suspects» nécessitant un contrôle supplémentaire.

Ce nouveau système permet de traiter 1 500 bagages en transit par heure, assurant une prise en charge rapide et efficace, permettant une nette amélioration de la ponctualité de cette catégorie de vols.

L’ONDA a également renforcé le dispositif de livraison des bagages à l’arrivée en équipant la zone dédiée de carrousels inclinés offrant une plus grande capacité de traitement et réduisant les délais d’attente.

Désormais, la zone de livraison des bagages dispose de 10 tapis, dont 7 ont été remplacés par des équipements de dernière génération, offrant une capacité accrue et permettant de répondre efficacement à la croissance du trafic, tout en réduisant les temps d’attente pour la récupération des bagages.

En outre, un projet de rénovation globale de la salle de livraison des bagages sera lancé prochainement, afin d’offrir aux passagers un espace modernisé, plus confortable et fonctionnel, pour une meilleure expérience des passagers.

Réduire les temps d’attente, fluidifier les circuits, améliorer l’expérience client pour offrir une expérience optimum à l’ensemble des voyageurs est aujourd’hui le leitmotiv de l’ONDA pour l’aéroport Mohammed V de Casablanca mais également pour l’ensemble des aéroports du Royaume.

Ces nouveautés entrent dans le cadre de la stratégie de l’ONDA visant la modernisation de ses infrastructures afin d’accompagner la croissance continue du trafic de l’aéroport, à renforcer sa position de hub international, à s’adapter aux besoins des passagers, pour in fine se préparer aux enjeux 2030.

