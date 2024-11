Banking – L’AMMC et l’AMF renforcent leur coopération

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont signé, mardi à Rabat, un accord de coopération et d’assistance mutuelle dans le domaine des marchés de capitaux.

Signé par les présidentes des deux autorités, Nezha Hayat et Marie-Anne Barbat-Layani, lors des Rencontres entrepreneuriales Maroc-France organisées en marge de la visite d’État du Président de la République française au Royaume du Maroc, cet accord témoigne de la volonté des deux autorités de soutenir et développer toute action de nature à contribuer au développement de leurs marchés respectifs, indique un communiqué conjoint.

Dans un contexte marqué par l’accroissement continu de leurs missions, l’AMMC et l’AMF se mobilisent pour accompagner et anticiper les nombreux enjeux communs que sont le financement de l’économie et de la double transition énergétique et numérique mais aussi l’émergence de nouveaux produits financiers en ligne et le rôle prédominant des réseaux sociaux, avec l’objectif partagé de préserver la stabilité financière, précise le communiqué.

Par cet accord, l’AMMC et l’AMF s’engagent à renforcer la connaissance et la compréhension mutuelles de leur cadre réglementaire, échanger de bonnes pratiques et travailler de concert à la protection des investisseurs et à l’intégrité de leurs marchés, fait savoir la même source.

« Cet accord qui vient consolider des relations étroites, établies depuis longtemps entre nos deux autorités, témoigne de la profondeur de la coopération entre nos deux pays », a indiqué Mme Hayat, notant qu’il vise à « faire converger nos cadres réglementaires afin de relever les défis liés aux transformations structurelles que connaît le monde et aux exigences en matière de durabilité et d’innovation technologique avec, en dernier ressort, la contribution au financement de la croissance économique ».

De son côté, Mme Barbat-Layani a noté que « cette signature consacre des relations privilégiées et importantes entre nos deux pays et nos deux autorités » soulignant que cet accord « permettra une meilleure connaissance mutuelle de nos cadres réglementaires, concourant au développement et à des objectifs que nous partageons : une finance innovante, intègre et utile au financement de l’économie, et attentive à la protection des investisseurs ».

« Il offrira également des synergies susceptibles de renforcer l’attractivité de nos places financières respectives », a-t-elle affirmé.

L’AMMC est l’autorité de régulation du marché marocain des capitaux. L’Institution a pour missions de veiller à la protection de l’épargne investie en instruments financiers et au bon fonctionnement et à la transparence du marché des capitaux au Maroc.

Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.

Article19.ma