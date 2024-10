Vidéo / Sahara – Le President Macron a dévoilé à Medi 1 TV que la position française sur le Sahara « commence à faire bouger d’autres pays européens et à infléchir leur choix… »

Dans un entretien exclusif accordé à la chaîne Medi1 TV basée à Tanger, le Président de la république française, Emmanuel Macron a abordé un certain nombre de sujet liés à sa visite d’État au Maroc, notamment la signature de 22 accords de coopération économique et technique bilatérale d’une valeur de plus de 10 milliards d’euros.

En ce qui concerne la question du Sahara et le soutien indéfectible de la France à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, M. Macron a affirmé que la récente position de la France à ce sujet « commence à faire bouger d’autres pays européens et à infléchir leur choix ».

M. Macron n’a pas révélé les noms de ces pays mais une chose est sure, les pays européens partenaires du royaume vont bientôt sortir de leur « zone de confort » pour suivre l’exemple français.

Article19.ma