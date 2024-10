Vidéo / Polémique – M. Assid rappelle à l’ordre les islamistes du PJD sur la question des « relations consensuelles » au Maroc

L’intellectuel Amazigh, Ahmed Assid a mis cette vidéo sur sa chaîne Youtube et qui porte, dit-il, sur un communiqué du Parti de la justice développement ( PJD ), notamment sur le fait que le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi « soit encore maintenu au sein du gouvernement Akhannouch », après le dernier remaniement. Le parti de Benkirane n’a pas caché sa colère à ce propos, dit-il. Et selon ce même communiqué, et le ministre de la Justice aurait fait des déclarations « provocatrices » à l’égard des Marocains en général, « incompatibles avec les constantes de la nation », et qu’il aurait manifesté « une défense acharnée » en faveur des relations consensuelles, et des libertés individuelles. Pour le leadership du PJD, le ministre en question s’est en outre « moqué d’un hadith » et aurait « manqué de respect » aux Marocains.

Verbatim : « On va analyser chacune de ces allégations et on les discutera calmement.

« Tout d’abord le chef du gouvernement a ses propres considérations pour garder M. Ouahbi au sein de son Cabinet, l’État aussi. , M. Ouahbi n’allait pas rester au gouvernement, s’il était incompétent à ce point, si les prétextes du PJD étaient bien fondés. En revanche, puisqu’il est maintenu dans son poste au gouvernement, cela prouve que ce sont de fausses accusations du PJD.

« Déclarations provocatrices à l’égard des Marocains » : cette allégation est fausse, sauf si les frères du PJD insinuent par Marocains : les fidèles du PJD, les frères musulmans et les salafistes du courant religieux extrémiste. En effet, en défendant les libertés individuelles, M. Ouahbi a sûrement touché la fibre sensible des fanatiques religieux qui ne représentent qu’une petite minorité de marocains et non pas tout le peuple marocain.

Par ailleurs, selon le communiqué du PJD, les déclarations de M. Ouahbi seraient « incompatibles avec les constantes de la Nation ». Alors, c’est quoi « les constantes de la Nation ? ». Est-ce que les déclarations de M. Ouahbi sont contraire à la monarchie ? Ou à l’intégrité territoriale du royaume ? Ou contraire à l’Islam du juste milieu, sur lequel l’État se base pour apporter des ajustements sur certains textes religieux… ?