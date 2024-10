Sport – Au Maroc, la HACA donne son « feu vert » à la création de 4 chaînes TV sportives publiques

Au Maroc, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), lors de sa réunion en début de semaine, a approuvé un projet visant à compléter le cahier des charges de la Société nationale de radio et télévision (SNRT) relatif à la création de quatre chaînes de télévision publiques thématiques dédiées au sport.

Ce projet, soumis par le Premier ministre à l’Autorité suprême pour approbation conformément aux exigences de l’article 49 de la loi n°77.03 relative à la communication audiovisuelle, « prévoit le lancement de nouvelles chaînes ‘Arriyadia 1’, ‘Arriyadia 2’, ‘Arriyadiya 3’et ‘Arriyadia 4’ qui diffuseront leurs programmes tout au long de la journée par satellite et par tout autre moyen technique ».

+ Approfondir la question du sport féminin +

La HACA estime que ces nouvelles chaînes de télévision qui s’ajouteront à la chaîne sportive actuelle (Arriyadia), permettraient au service public de l’audiovisuel « d’améliorer quantitativement et qualitativement son travail », dans le domaine de la mise en valeur et du rayonnement du sport national aux niveaux national, régional et international, souligne Hespress, citant un communiqué officiel.

Par ailleurs, la HACA a renouvelé son appel à « redoubler d’efforts pour assurer un traitement médiatique plus large et plus approfondi de la question du sport féminin et assurer une représentation médiatique équitable des l’expérience des femmes dans ce domaine ».

Elle a mis aussi l’accent sur « la capacité du sport » à l’unification et à l’éducation, elle renforce intrinsèquement la culture de la parité et de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société marocaine.

Article19.ma