Kiosk – «Nihiliste», «woke» : Elon Musk alerte les Saoudiens contre l’intelligence artificielle développée aux États-Unis

En visioconférence devant un forum d’investissement organisé à Riyad, le patron de Tesla a averti des influences politiques qu’il estime intégrées dans les modèles développés aux États-Unis.

L’intelligence artificielle (IA) est «nihiliste» et «woke», a affirmé mardi le milliardaire américain Elon Musk lors d’une allocution en visioconférence devant un forum d’investissement organisé dans la capitale saoudienne. Le prince héritier et dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane, cherche à positionner son pays en tant que leader mondial de l’IA, un sujet qui a dominé les discussions du jour à la Future Investment Initiative (FII).

Musk se dit optimiste quant à la technologie

S’adressant aux participants de ce forum réunissant à Ryad l’élite économique mondiale, Musk s’est dit optimiste quant à la technologie, mais a averti des influences politiques qu’il estime intégrées dans les modèles développés aux États-Unis. Les IA «tendent à être entraînées pour être politiquement correctes et, pour beaucoup d’entre elles, formées dans la baie de San Francisco (États-Unis), elles ont adopté la philosophie des personnes qui les entourent, ce qui est compréhensible», a dit le patron de Tesla et SpaceX.

«Une philosophie woke, nihiliste, a été intégrée dans ces IA, et elles sont formées à dire des choses folles qui parfois sont très dérangeantes», a ajouté le milliardaire de 53 ans, qui a réitéré son soutien à la candidature de Donald Trump pour un retour à la Maison blanche. Il a cité un exemple où un modèle d’IA a soutenu que le fait de mal genrer la star de la télé-réalité Caitlyn Jenner était plus dangereux qu’une guerre nucléaire.

Ancien soutien du démocrate Barack Obama, Elon Musk a récemment adopté des positions plus conservatrices, diffusant quotidiennement sur X -dont il est également propriétaire -des messages en faveur de Donald Trump tout en critiquant son adversaire, la vice-présidente Kamala Harris. «Je joue un rôle significatif dans cette élection», a-t-il déclaré mardi, expliquant pourquoi il préférait Trump à Harris: «Je me sens plus optimiste avec une présidence Trump qu’avec une présidence non-Trump». «Le plus grand obstacle à nos progrès est la sur-réglementation (…) Il faut plus de temps pour obtenir un permis de lancement que pour construire une fusée géante», a-t-il lancé.

Source : Le Figaro

