Crise Israël / Iran – Le Foreign Office avertit les voyageurs britanniques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Les conseils de voyage ont été mis à jour pour les Britanniques se rendant dans 18 pays, dont les hauts lieux du soleil hivernal comme l’Égypte, la Tunisie, Dubaï et le Maroc, à la suite des frappes aériennes d’ Israël sur l’Iran.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a mis à jour ses conseils de voyage pour 18 pays après qu’Israël a frappé l’Iran aux premières heures de samedi (26 octobre).

Les pays concernés par cet avis sont Chypre , la Turquie, Bahreïn, l’Égypte , Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, l’Algérie, la Tunisie, la Syrie, le Liban, l’Iran, le Maroc, les Territoires palestiniens occupés, Israël et la Libye, selon le site d’information britannique Daily Express.

L’avis actuel indique : « Les hostilités en cours dans la région et entre Israël et le Liban pourraient s’intensifier rapidement et présenter des risques pour l’ensemble de la région.

« Le 1er octobre, l’Iran a lancé environ 200 missiles balistiques sur Israël . Le 26 octobre, Israël a mené une action militaire contre l’Iran. »

Certains des pays répertoriés sont des destinations populaires pour les Britanniques à la recherche du soleil d’hiver, comme Dubaï, la Tunisie et l’Égypte.

Toute personne envisageant de visiter les pays mentionnés doit vérifier tous les détails des conseils de voyage du ministère des Affaires étrangères.

Le Foreign Office déconseille tout voyage en Iran et a également mis en garde contre la visite de certaines régions d’Égypte, notamment le nord du Sinaï et la frontière du pays avec la Libye.

Il a déjà été conseillé aux Britanniques d’éviter tout voyage, sauf essentiel, à proximité de la frontière de l’Arabie saoudite avec le Yémen ainsi que des frontières de l’Algérie avec la Libye, le Niger, le Mali et la Mauritanie.

Le ministère des Affaires étrangères déconseille également tout voyage à la frontière de la Tunisie avec l’Algérie et la Libye.

Article19.ma