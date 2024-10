Éclairage – Le Maroc est devenu « une destination » privilégiée pour l’accueil des événements internationaux, mais… (Fondation)

De la COP22 en 2016 à la prochaine Coupe du monde de la FIFA en 2030, le Maroc s’est révélé être une destination privilégiée pour l’accueil de grands événements mondiaux. Les avantages stratégiques du pays en termes de localisation, d’infrastructures et de stabilité politique sont évidents, mais la clé réside dans la compréhension de la stratégie sous-jacente.

Pourquoi le Maroc est-il si proactif dans la recherche de ces opportunités d’accueil alors que d’autres nations les évitent ou ne les priorisent pas ? Comment cette stratégie s’inscrit-elle dans les objectifs nationaux plus larges du Maroc, notamment tels qu’articulés dans sa feuille de route nationale, le Nouveau modèle de développement (NMD), s’interroge la fondation allemande Friedrich Naumann dans une analyse rendue public en début de semaine.

Présente au Maroc depuis 1969, la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté a su asseoir sa présence par le soutien continu qu’elle apporte aux organismes, associations et partenaires marocains de la société civile.

Motifs stratégiques : au-delà du gain économique

À première vue, la volonté du Maroc d’accueillir des événements de grande envergure peut sembler principalement axée sur le tourisme et la croissance économique. En réalité, des événements comme les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que la COP22, ont attiré des millions de touristes dans le pays. Rien qu’en 2023, le Maroc a attiré 14,5 millions de touristes, générant un record de 115 milliards de dirhams (10,5 milliards de dollars) de recettes . Cependant, la stratégie s’étend au-delà des simples gains économiques.

L’empressement du Maroc à accueillir ces événements s’inscrit dans un programme plus vaste visant à s’affirmer comme un acteur émergent sur la scène internationale, à exercer son soft power et à nouer de nouvelles alliances. Ces événements contribuent à consolider le rôle du Maroc en tant que pont entre l’Afrique, le monde arabe et l’Europe. Il s’agit d’une démarche stratégique qui positionne le pays comme un pôle de coopération internationale.

Alors que certains pays renoncent à l’organisation de grands événements en raison de leurs préoccupations concernant les coûts financiers et l’impact environnemental, le Maroc considère ces plateformes comme une porte d’entrée vers la reconnaissance internationale et les opportunités d’investissement. Non seulement elles attirent l’attention et les investissements, mais elles mettent également en valeur la capacité du Maroc à gérer des événements de grande envergure, contribuant à présenter le pays comme un pays à la fois compétent et ambitieux. L’accueil de ces événements s’inscrit également dans un objectif plus vaste : accélérer le développement à long terme du Maroc. Des événements comme la Coupe du monde sont une occasion d’attirer des investissements étrangers, de construire des infrastructures et de créer des partenariats internationaux qui soutiennent les objectifs clés du NMD : créer des emplois, moderniser le pays et renforcer sa compétitivité sur la scène mondiale.

Aligner les événements mondiaux sur la NMD du Maroc : une arme à double tranchant ?

Au cœur des plans de développement du Maroc, tels que décrits dans la NMD, se trouve l’objectif d’améliorer la qualité de vie des citoyens en créant des emplois, en améliorant l’éducation, les soins de santé et en renforçant la sécurité sociale. Les grands événements comme la Coupe du monde contribuent à la création d’emplois temporaires et à la croissance des infrastructures, comme on l’a vu au Brésil (2014), en Afrique du Sud (2010) et en Russie (2018), mais ces gains sont souvent de courte durée. Par exemple, la Coupe du monde au Brésil a généré environ 130 000 emplois directs dans le secteur de la construction et 415 000 emplois indirects, mais beaucoup étaient temporaires et des stades coûteux ont été sous-utilisés après l’événement, l’un d’eux ayant été transformé en parking.

L’Afrique du Sud a créé environ 159 000 emplois et a vu son PIB augmenter de 0,5 %, mais les inégalités ont persisté, les améliorations des infrastructures ayant principalement profité aux zones déjà développées. La Russie a connu une augmentation d’environ 100 000 emplois et prévoyait une augmentation de 1 % du PIB. Cependant, la question fondamentale demeure : ces événements génèrent-ils les bénéfices durables à long terme nécessaires pour atteindre les objectifs plus larges de la NMD ?

Prenons par exemple les préparatifs de la Coupe du monde de 2030. Si la construction de nouveaux stades et la rénovation de ceux qui existent déjà créeront certainement des emplois et amélioreront les infrastructures, certains détracteurs estiment que les ressources sont consacrées à ces projets au détriment de besoins sociaux plus urgents. Ainsi, les ONG de la région d’Al Haouz, dévastée par un récent tremblement de terre, réclament qu’une plus grande attention soit accordée à la reconstruction des villages et à l’amélioration des infrastructures locales, comme les écoles et les hôpitaux. On craint de plus en plus que le fait de trop se concentrer sur les événements mondiaux puisse conduire à négliger les problèmes immédiats et quotidiens.

Ces préoccupations ne se limitent pas aux catastrophes naturelles. Récemment, en 2024, le Maroc a été confronté à une grave crise de l’eau, le niveau des barrages étant tombé en dessous de 28 % en raison d’une grave sécheresse.

Ensuite, de fortes pluies ont provoqué des inondations catastrophiques dans le sud-est, tuant des personnes, détruisant au moins 40 maisons et soulignant la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles. Ces incidents ont soulevé d’importantes questions sur la question de savoir si l’accent mis par le Maroc sur les méga-événements ne risque pas de détourner les ressources destinées à améliorer les infrastructures essentielles dans les zones rurales ?

De plus, l’accueil de grands événements a un coût, non seulement en termes de dépenses financières, mais aussi en termes d’impacts sociaux et environnementaux . Le Maroc prévoit de construire un grand stade à Benslimane , près de Casablanca, et d’en moderniser six autres en prévision de l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030, tous dans les villes d’Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger. La construction du stade de football de 100 000 places proposé à Benslimane a suscité un débat, les commentateurs se demandant si le Maroc a vraiment besoin d’une installation aussi gigantesque. Si elle impressionne sans aucun doute le monde, répond-elle aux besoins immédiats des citoyens marocains ? L’accent mis sur les « plus grands » stades ou les « plus grands » projets d’infrastructures soulève des inquiétudes quant à la durabilité, un pilier essentiel de la NMD.

Durabilité et image globale : un équilibre délicat

La durabilité est l’élément clé de la NMD, mais des événements comme la Coupe du monde de football en font rarement une priorité. Les stades et les projets d’infrastructures de grande envergure ne sont généralement pas conçus avec la durabilité comme objectif principal, ce qui soulève la question de savoir si la stratégie du Maroc visant à impressionner le monde entre en conflit avec ses propres objectifs de développement.

Le défi pour le Maroc est de trouver un équilibre entre son image internationale de pôle d’accueil de grands événements internationaux et ses objectifs nationaux de développement durable et inclusif. La Coupe du monde 2030, bien qu’elle soit une réussite monumentale, doit être soigneusement alignée sur les objectifs à long terme du Maroc, en veillant à ce que les infrastructures, le tourisme et la création d’emplois qu’elle génère contribuent au bien-être de tous les Marocains, non seulement pendant la durée de l’événement, mais pour les années à venir.

Une vision plus claire : faire en sorte que les événements mondiaux contribuent à l’avenir du Maroc

Si l’on s’y prend bien, l’accueil de grands événements internationaux peut réellement aider le Maroc à atteindre ses objectifs de développement à long terme. L’enjeu est de veiller à ce que les infrastructures, les emplois et le tourisme générés par ces événements aient un impact positif et durable sur le pays. Au lieu de construire des installations massives à usage unique, le Maroc pourrait investir dans des sites polyvalents qui serviront les communautés locales bien après la fin des événements.

Il est également important de surveiller de près les coûts sociaux et environnementaux. Les projets d’infrastructures doivent privilégier la durabilité et bénéficier aux personnes qui en ont le plus besoin. Cela signifie qu’il faut veiller à ce que la construction de nouvelles routes, de stades et d’hôtels ne se fasse pas au détriment de la sécurité de l’eau ou des services sociaux. Le défi du Maroc est de trouver un moyen de concilier ses ambitions mondiales avec les besoins quotidiens de ses citoyens.

Organiser conjointement la Coupe du monde 2030 est une réussite remarquable pour le Maroc et offre sans aucun doute des opportunités. Cependant, des questions cruciales doivent être posées quant à l’impact réel de ces événements. L’organisation d’événements d’une telle envergure s’inscrit-elle véritablement dans les objectifs de développement plus larges du Maroc, ou risque-t-elle de détourner l’attention et les ressources de besoins plus urgents ?

Alors que le Maroc continue de se porter candidat à l’organisation d’événements internationaux et de les accueillir, il doit veiller à ce que ces efforts contribuent à la prospérité et au bien-être général de ses citoyens, en équilibrant les ambitions mondiales avec les réalités locales. (Fondation Friedrich Naumann)

Article19.ma