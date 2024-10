Politique – Le Maroc va augmenter son budget de défense de 8,3% à $13 milliards en 2025 pour renforcer davantage son armée

Le Maroc va augmenter son budget de défense pour 2025 à 133 milliards de dirhams (13 milliards de dollars) pour renforcer et moderniser son armée, diversifier ses partenaires et dynamiser son industrie locale.

Le vise à adopter une stratégie globale pour moderniser son armée, en se concentrant sur l’équipement des Forces armées royales (FAR) « en drones, avions de combat et systèmes de défense aérienne », selon le site spécialisé américain The Defence Post.

« Le royaume n’a cessé d’augmenter ses dépenses militaires, passant de 124 milliards de dirhams (12 milliards de dollars) en 2024 à 119 milliards de dirhams (11,4 milliards de dollars) l’année précédente », note la même source.

+ La creation de zones d’accélération industrielle de la défense +

Tout en investissant pour renforcer la production militaire nationale, le Maroc reste un importateur majeur, s’approvisionnant en armes aux États-Unis, en Israël, en Europe, en Inde, en Chine et en Turquie.

En 2023, le Maroc est devenu le premier pays africain à fournir du matériel militaire à l’Ukraine, en fournissant 20 chars T-72B, précise la même source..

Renforcer les capacités locales

En juin, le Royaume a annoncé la création de deux zones d’accélération industrielle de la défense, qui accueilleront bientôt des industries travaillant à améliorer les équipements, les armes et les systèmes de munitions de défense et de sécurité.

Récemment, les services marocains d’ingénierie Aerodrive ont annoncé le test réussi de la première technologie de drone produite localement, l’Atlas Istar.

Le véhicule aérien sans pilote est « capable de fournir des renseignements, une surveillance, une acquisition de cibles et une reconnaissance en temps réel dans le cadre de missions critiques », a déclaré la société, ajoute la même source.

Article19.ma