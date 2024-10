Énergie – M. Akhannouch préside une réunion du comité de pilotage chargé de « l’Offre Maroc » en matière d’hydrogène vert

– Présélection d’une série de projets couvrant principalement les trois régions des provinces du sud du Royaume ;

– Examen du cadre contractuel relatif à l’assiette foncière publique dédiée à ces projets.

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a présidé, jeudi 24 octobre 2024 à Rabat, une réunion du comité de pilotage chargé de « L’Offre Maroc » en matière d’hydrogène vert, au cours de laquelle il a été procédé à la présélection d’une série de projets couvrant essentiellement les trois régions des provinces du sud du Royaume : La région de Guelmin – Oued Noun, la région de Laayoune Sakia El Hamra ‎ et la région de Dakhla – Oued Eddahab. L’examen de ces projets sera approfondi avec leurs porteurs.

En application des Hautes Instructions Royales visant à accélérer la mise en œuvre de «L’offre Maroc » dans le domaine de l’hydrogène vert, avec la qualité requise et à répondre aux porteurs de projets nationaux et étrangers dans ce secteur prometteur, le comité de pilotage a examiné au cours de cette réunion, sous la présidence du Chef du gouvernement, le cadre contractuel relatif à l’assiette foncière publique dédiée à la réalisation de ces projets et les mécanismes à même d’optimiser son usage.

Cette étape intervient après la discussion par le comité de pilotage, lors de sa précédente réunion, de la méthodologie adoptée pour évaluer et sélectionnerles offres de projets déposées auprès de l’Agence Marocaine pour l’Energie Durable ( MASEN), qui sont au nombre de 40 offres de projets présentées par des porteurs de projets marocains et étrangers désireux de produire de l’hydrogène vert et dérivés, destiné au marché intérieur, à l’exportation ou aux deux.

En vue d’assurer le succès de la mise en œuvre de « L’offre Maroc », en application des Hautes Orientations Royales, les conventions-cadres d’investissement entre l’Etat et les investisseurs comprennent des clauses relatives à l’échéancier des réunions dans le souci de garantir une évaluation régulière des avancées réalisées dans la mise en œuvre de ces projets.

Ont pris part à cette réunion M. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Mme Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, M. Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, M. Riad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Karim Zidane, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, et M.Tarik Moufaddal, président directeur général de MASEN.

