Actualité – Le Ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi s’adresse à la Conférence Africaine du Notariat à Marrakech

Événement . La cinquante-troisième session de la conférence du Comité africain de l’Union internationale du Notariat s’est tenue dans la ville de Marrakech, avec la participation du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Cette conférence a vu la présence de responsables, d’experts et de représentants des organismes spécialisés de divers pays africains, en plus des chefs des conseils régionaux.

Dans son discours d’ouverture, le ministre a souligné le rôle du Royaume du Maroc dans le renforcement de la coopération entre les pays africains dans le domaine du notariat, notant que le Maroc attache une grande importance au développement à la profession des notaires, et ce, de manière à contribuer au renforcement de la sécurité juridique et de la stabilité sociale.

+ Pour un renforcement de la coopération régionale +

M. Ouahbi a souligné l’engagement du Maroc à suivre le rythme des évolutions numériques et économiques mondiales, et a appelé à cette occasion à développer la législation relative à la documentation et à moderniser les cadres juridiques en phase avec ces transformations.

Le ministre a souligné la volonté du Maroc de s’engager dans des initiatives régionales et internationales visant à renforcer la coopération entre les pays africains dans divers domaines, notamment le secteur de la documentation, qui constitue l’un des secteurs vitaux pour parvenir à la stabilité et soutenir les efforts de développement.

M. Ouahbi a conclu son discours en saluant le rôle joué par le Comité africain de l’Union internationale de documentation dans le renforcement de la coopération régionale, soulignant l’importance de ces rencontres pour l’échange d’expériences et d’experts, ainsi que l’avancement de la profession du notariat au niveau africain.

Article19.ma