Inédit – Les Émirats vont introduire « l’avocat virtuel » basé sur l’IA dans leur système judiciaire à partir de 2025

Le ministère de la Justice des Émirats arabes unis a annoncé cette semaine qu’il adopterait, à partir de 2025, le projet « Virtual Lawyer » basé sur l’intelligence artificielle, pour la première fois dans la région.

Le ministère a expliqué que ce projet aiderait les institutions juridiques à développer « des plaidoiries juridiques » dans des cas simples et contribuerait à améliorer la préparation du secteur de la justice aux opportunités futures.

À noter que la première étape se limitera à assister les avocats dans des cas simples avec des fonctionnalités, notamment la possibilité d’interagir avec un juge humain, de convertir l’audio en texte et vice versa, et de soumettre des mémorandums et des documents.

L’avocat virtuel utilisera la base de données des textes législatifs nationaux unifiés qui sera mise à jour par le ministère de la Justice, tandis que les cabinets juridiques qui souhaitent l’utiliser devront alimenter sa base de données, après avoir enregistré l’avocat virtuel auprès du ministère, affirme-t-on.

La version d’essai de ce projet sera lancée au cours de l’année 2025, pour servir de modèle pour les services améliorés par les solutions numériques avancées que les futurs gouvernements cherchent à fournir.

Article19.ma