Kiosk – Élections présidentielles : Elon Musk promet $1 million aux Américains qui signent sa pétition de soutien à Donald Trump

Le milliardaire américain a décidé de passer à l’offensive dans son soutien à la candidature de Donald Trump à l’élection présidentielle.

Le milliardaire Elon Musk a promis de verser chaque jour jusqu’à l’élection présidentielle de novembre aux États-Unis, un chèque d’un million de dollars (919.600 euros) aux Américains qui signent sa pétition en faveur de la « liberté d’expression » et du droit de porter des armes, a-t-il annoncé samedi lors d’un discours dans l’État clé de Pennsylvanie. Et il n’a pas perdu de temps.

Après trois jours passés en Pennsylvanie, l’un des États clés pour la prochaine élection présidentielle américaine, Elon Musk a remis un chèque d’un million de dollars au premier gagnant de son concours, lors d’une réunion publique organisée samedi 19 octobre (voir ci-dessous). «L’objectif du prix de 1 million de dollars par jour est de maximiser la notoriété de notre pétition en faveur de la Constitution», a écrit l’homme d’affaires sur X.

17 millions de dollars au total

Le patron de Tesla pourrait ainsi, à ce rythme-là, débourser 17 millions de dollars, soit 15,63 millions d’euros, pour récompenser les signataires jusqu’au scrutin prévu le 5 novembre. Cette somme viendrait s’ajouter au don de 75 millions de dollars, soit près de 69 millions d’euros, qu’Elon Musk a déjà fait à America Pac, l’organisation d’action politique que le milliardaire américain a fondée pour soutenir la campagne présidentielle de Donald Trump.

Musk a justifié son annonce en soulignant que les médias grand public n’ont que trop peu relayé sa pétition. « Je me suis donc demandé comment faire en sorte que les gens l’apprennent. Eh bien, cette nouvelle ne va pas tarder à faire le tour des médias », a déclaré le dirigeant de X et de Tesla, entre autres.

Every day, from now through Nov 5, @America PAC will be giving away $1M to someone in swing states who signed our petition to support free speech & the right to bear arms!

We want to make sure that everyone in swing states hears about this and I suspect this will ensure they do.

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2024