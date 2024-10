Insolite – Cheb Khaled serait dans le viseur des autorités algériennes pour soi-disant « espionnage » au profit du Maroc

Une histoire à dormir debout. Le célèbre chanteur algérien Cheb Khaled, qui vit au Luxembourg depuis plusieurs années, serait poursuivi par la « justice » de son pays pour une affaire d’espionnage au profit du Maroc, selon de nombreux médias nationaux qui citent un journaliste algérien.

La poursuite judiciaire du « roi du raï » qui a débuté au tribunal de Blida, à 50 kms à l’ouest d’Alger – – tribunal connu pour ses procès à l’encontre des opposant pour « complot contre l’autorité de l’État et de l’armée » – -, avant d’être transféré à un tribunal militaire de la capitale algérienne.

Tout indique que cette affaire insolite devient de plus en plus sérieuse et Cheb Khaled risque de patauger dans les rouages de « la justice » des militaires algériens pour un bout de temps, affirme-t-on.

Notons au passage que c’est un silence radio à ce sujet dans la presse algérienne.

Selon Abdou Semmar, journaliste d’investigation et influenceur algérien en exile en France, Cheb Khaled, 64 ans serait accusé d’avoir transmis des informations sensibles classées « secret défense » au Maroc.

En fait, les autorités algériennes qui ont une dent contre le Maroc, après que le chanteur a obtenu la nationalité marocaine et surtout pour son affection pour le royaume où ses tubes ont un succès immense.

Pour rappel, Cheb Khaled a récemment été au cœur d’une controverse en Algérie

après que les autorités algériennes aient décidé d’interdire la diffusion de ses chansons, et ce en raison de ses déclarations de réconciliation perçues comme favorables au Maroc dans le contexte des tensions politiques entre les deux pays.

On se demande quelles informations « secret défense » pourrait détenir un artiste qui passe la majeur partie de son temps dans des concerts à travers le monde?

Curieuses graves accusations !

