Stock market – L’AMMC vient de valider l’OPV des actions de Crédit du Maroc pour plus d’un milliard DH

Une opportunité d’investissement ? Et pour cause, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a validé le prospectus de l’Offre Publique de Vente (OPV) des actions de Crédit du Maroc détenues par Holmarcom Finance Company, pour un montant total d’un peu plus de 1,03 milliard de dirhams.

Cette opération concerne la cession d’un maximum de 1 229 577 actions, et la période de souscription s’étendra du 28 octobre au 1er novembre 2024, permettant ainsi aux investisseurs de participer à cette transaction stratégique, selon le site Challenge.

Le prix de souscription a été fixé à 850 dirhams l’action.

Article19.ma