Maroc / Danemark – Signature au ministère de la Justice d’un mémorandum relatif à la promotion et la protection des droits de l’homme

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la protection et la promotion des droits de l’homme auprès des professionnels de la justice, des cadres de la justice et de tous les citoyens, un protocole d’accord a été signé, vendredi 18 octobre, entre le ministère de la Justice, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et l’Institut danois des droits de l’homme (DRI), en tant que deux institutions nationales soucieuses de la protection des droits de l’homme et des libertés et de les renforcer aux niveaux national et international.

“La signature de ce mémorandum s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération institutionnelle mutuelle dans le domaine de la protection des droits de l’homme, du développement des capacités des professionnels et des ressources humaines du ministère de la Justice en matière de droit d’accès à la justice et de la consécration des droits de l’homme. approche fondée sur la mise en œuvre des politiques publiques et de la législation pertinente, en parfaite harmonie avec les exigences de la Constitution et des conventions internationales que le Royaume du Maroc a ratifiées et s’emploie à consolider aux niveaux national et international”, selon un communiqué rendu public ce samedi.

+ Le protocole revêt une portée symbolique et juridique tout en fixant une feuille de route qui va au-delà du travail institutionnel +

Dans son discours à cette occasion, M. Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, a déclaré que « le mémorandum comprenait des éléments, des objectifs et des valeurs communs qui permettront inévitablement d’atteindre l’objectif souhaité grâce aux contributions réelles et tangibles de chaque institution individuellement par exemple : les ressources financières et techniques fournies par le programme de coopération danois, l’Institut Driss Benzekri, rattaché au Conseil national des droits de l’homme, l’Institut pour la formation des auxiliaires de la justice”.

De son côté, Mme Amina Bouayach, présidente du CNDH, a souligné que le protocole d’accord revêt une portée symbolique et une profondeur juridique, et fixe une feuille de route qui va au-delà du travail institutionnel pour ouvrir la porte à des propositions et des initiatives visant à faire progresser les droits de l’homme aux niveaux national et international, en établissant un cadre qui renforce les initiatives de partage d’expériences.

Le protocole ouvre des horizons pour renforcer les capacités des professionnels de la justice et pour diffuser et renforcer la culture des droits de l’homme dans tous les aspects judiciaires et juridiques, a-t-elle ajouté.

Mme Bouayach et Mme Louise Holck, directrice exécutive de l’Institut danois des droits de l’homme (DRI) ont salué l’importance de la coopération mutuelle avec le ministère de la Justice en tant que secteur gouvernemental qui supervise l’élaboration et la coordination de la politique législative générale du Royaume et veille à sa compatibilité avec les principes constitutionnels et les chartes internationales et régionales relatives aux droits de l’homme.

Mme Bouayach a affirmé que le contenu du mémorandum sera mis en œuvre aux niveaux national et international, ajoutant que les trois parties poursuivront leurs consultations et leur coopération afin de mettre en œuvre ses exigences avec le même engagement et le même engagement qui ont caractérisé l’étape de sa préparation.

Article19.ma