Kiosk / Vidéo – Des images inédites des derniers moments de Yahia Sinouar prises par un drone israélien (francetvinfo)

L’épilogue d’une traque. Israël a annoncé jeudi 17 octobre que le chef du Hamas Yahya Sinouar, considéré comme l’architecte des attentats du 7-Octobre, avait été tué lors d’une opération à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Pour le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, cette mort marquait « le début de la fin » la guerre à Gaza.

De leur côté, l’armée et les services du renseignement intérieur précisent que cette « élimination » marque la fin d' »une traque d’un an » de cet activiste radical de 61 ans, qui dirigeait depuis 2017 le mouvement islamiste palestinien à Gaza, avant d’être nommé début août chef politique du Hamas après la mort d’Ismaïl Haniyeh, tué à Téhéran le 31 juillet dans une attaque imputée à Israël.

Les images d’un homme blessé dans un canapé

Afin de lever certains doutes sur cette « élimination », l’armée israélienne a diffusé une courte vidéo, filmée par un drone montrant un homme blessé, et qu’elle présente comme des images du chef du Hamas, Yahya Sinouar, juste avant qu’il ne soit tué dans une opération militaire à Gaza.

L’homme, assis dans le fauteuil d’un salon éventré au premier étage d’un bâtiment partiellement détruit, a le visage caché par un tissu qui pourrait être un keffieh et a dans la main un objet ressemblant à un sabre qu’il jette sur le drone. Selon l’armée, ces images sont celles de Yahya Sinouar « quelques instants avec son élimination ».

Selon les premiers éléments, c’est presque par hasard que l’armée israélienne a finalement éliminé l’homme qu’elle recherchait obstinément depuis plus d’un an. Mercredi 16 octobre au matin, lors d’une patrouille dans le quartier Tel al-Sultan de Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza, un soldat israélien aperçoit une silhouette suspecte entrer et sortir d’un immeuble. L’alerte est donnée mais l’armée israélienne n’a aucune idée de la cible en question. Un peu plus tard dans la journée, trois hommes sont aperçus passant de maison en maison : des échanges de tirs ont lieu et le groupe se scinde.

Des liasses de billets retrouvées

Selon les forces israéliennes, un homme – dont on découvrira qu’il s’agit en réalité de Yahya Sinouar – se serait alors retrouvé seul au premier étage d’un immeuble à moitié détruit après un tir d’obus de char. Le porte-parole de l’armée israélienne assure que ses troupes ont ensuite tenté de fouiller les lieux, mais qu’elles se sont repliées après l’explosion d’une grenade.

Un drone prend alors le relais – les images qui défilent désormais en boucle sur les réseaux sociaux et certaines chaînes d’information en continu – : face à l’homme masqué, l’armée israélienne effectue un autre tir d’obus. Ce n’est que le lendemain, jeudi matin, que des soldats israéliens retournent sur la zone. Ils découvrent alors la dépouille d’un homme recouvert de poussière au milieu des décombres, vêtu d’un gilet par balles. Des liasses de billets, environ 40 00 shekels soit près de 10 000 euros, plusieurs pièces d’identité et un paquet de bonbons à la menthe sont retrouvés sur lui.

Some of the Items that were found on the Body of Yahya Sinwar, including an AK-47, a Vest with several Grenades, Mentos, Cash, as well as multiple Passports and IDs; with one of the IDs belonging to a UNRWA Teacher. pic.twitter.com/FELUtzvcFY

— OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024