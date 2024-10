Urgent – L’envoyé de l’ONU, Staffan de Mistura veut « diviser » le Sahara marocain avec le crayon et l’équerre comme à l’époque coloniale

Selon un dicton marocain : « Le messager dont attendait de bonnes nouvelles a mis les pieds dans le plat ». Et pour cause, au lieu de soutenir « le plan d’autonomie », seul projet sérieux et crédible sur la table des négociations depuis 2007, l’envoyé de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, a soudainement lancé « l’idée de diviser » le territoire entre le Maroc et le Front Polisario.

C’est l’agence Reuters qui vient de révéler, ce jeudi, le contenu partiel d’un débat à huis clos dans les rouages de l’ONU à New York.

Pour rappel, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé, à maintes reprises dans ses résolutions, les parties à travailler ensemble pour trouver « une solution politique mutuellement acceptable » au conflit, tout en décrivant le plan d’autonomie du Maroc comme « sérieux et crédible ».

Le Maroc affirme que l’autonomie sous souveraineté marocaine est le maximum qu’il puisse offrir comme solution politique au conflit, tandis que le Polisario insiste sur la tenue d’un référendum avec l’indépendance comme option, souligne Reuters.

Et de préciser que lors de cette réunion d’information à huis clos avec le Conseil de sécurité mercredi, de Mistura, un diplomate italien, a déclaré que la partition « pourrait permettre la création d’un État indépendant dans la partie sud, et d’un autre côté l’intégration du reste du territoire au sein du Maroc, avec sa souveraineté sur celui-ci reconnue internationalement ».

« Ni le Maroc ni le Polisario n’ont accepté la proposition », a déclaré De Mistura lors de la réunion d’information.

Le secrétaire général de l’ONU devrait reconsidérer l’utilité de son rôle d’envoyé (de Mistura) si aucun progrès n’est réalisé dans les six mois, a déclaré de Mistura, ajoute l’agence britannique dans une dépêche datée de New York.

+ La France est devenue le 2ème membre permanent du Conseil de sécurité après les États-Unis à soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara +

Alors que le plan d’autonomie du Maroc gagne du terrain au niveau bilatéral, de Mistura a exhorté mercredi Rabat à « expliquer et élargir » sa proposition, note la même source.

En juillet, la France est devenue le deuxième membre permanent du Conseil de sécurité après les États-Unis à soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

L’Algérie, qui soutient le Polisario financièrement et militairement ainsi que sa thèse séparatiste depuis un demi-siècle, a réagi à la position française en rappelant son ambassadeur à Paris.

L’Espagne, l’ancienne puissance coloniale du Sahara, a déclaré en 2022 qu’elle soutenait le plan d’autonomie du Maroc. Les monarchies arabes et Israël soutiennent également la souveraineté du Maroc sur le territoire, où une trentaine de pays, principalement africains et arabes, ont ouvert des consulats dans ce que Rabat considère comme « un soutien tangible », rappelle Reuters.

Article19.ma