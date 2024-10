Scandale – Une enquête judiciaire a conduit à la mise derrière les barreaux de Jonathan Harroch, PDG de City Club au Maroc

Ce Mercredi 16 octobre, le juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca a décidé de placer en détention provisoire à la prison d’Oukacha l’homme d’affaires casablancais Jonathan Haroche, propriétaire de la chaîne City Club.

Selon le site arabophone Alyaoum24.com, cette décision fait suite à une enquête approfondie sur « son implication dans des affaires liées à la traite des êtres humains et à l’exploitation de la position vulnérable des femmes… de possession et consommation de cocaïne et d’incitation à la prostitution ».

Harroch a été interpellé lundi dans un hôtel de Casablanca sur la base d’un mandat de perquisition lié à « l’émission de chèques sans provision », avant que les enquêtes ne s’étendent à des crimes beaucoup plus graves, affirme-t-on.

Article19.ma