Musique – Décès à l’âge de 31 ans de Liam Payne, ex membre du groupe « One Direction »

Drame. Le célèbre musicien britannique Liam Payne, ancien membre du groupe One Direction, est décédé ce mercredi à l’âge de 31 ans, suite à une « chute mortelle » du 3ème étage d’un hôtel à Palermo en Argentine, selon la BBC.

«Liam James Payne, auteur-compositeur et guitariste, ancien membre du groupe One Direction, est décédé aujourd’hui après avoir chuté du troisième étage d’un hôtel à Palermo», un quartier de la capitale argentine, a indiqué la police de Buenos Aires dans un communiqué.

Le musicien présentait «de très graves lésions suite à sa chute, nous avons constaté le décès, il n’y avait aucune possibilité de réanimation», a déclaré le chef des urgences, Alberto Crescenti.

Le chanteur était devenu célèbre après son passage dans le télécrochet britannique + The X Factor +, à la suite duquel il avait formé le boys band One Direction. Le groupe avait rapidement connu le succès et était devenu un phénomène mondial.

Toutefois, le groupe décide en 2016 de se séparer. Ils entameront alors chacun des carrières solo.

Article19.ma