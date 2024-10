Bataille diplomatique – Mme Akharbach va-t-elle battre sa concurrente algérienne et décrocher le poste de vice-présidente de l’Union africaine ?

S’il est éclipsé par la compétition pour la présidence de la Commission de l’Union africaine, le duel pour la vice-présidence ne manque pas d’enjeux. Il oppose six candidats de la région Afrique du Nord, dont une Algérienne et une Marocaine, respectivement Mme Latifa Akharbach et Selma Malika Haddadi qui font aujourd’hui figure de grandes favorites, selon Jeune Afrique.

Pour rappel, Mme Akharbach occupe actuellement le poste de Directrice générale de la HACA, alors que l’algérienne Selma Malika Haddadi est ambassadrice de l’Algérie auprès d’Addis-Abeba.

Alors que la course pour la présidence de l’Union africaine (UA) bat son plein, c’est le poste de vice-président qui concentre toutes les attentions au nord du continent.

En février 2025, c’est en effet à cette région que doit revenir le poste grâce à six de ses représentants qui briguent la deuxième place de l’organisation panafricaine.

Article19.ma