Point de vue – « Entre séparatisme et autodétermination », M. Ouahbi se penche sur la question de « l’autonomie » au Sahara marocain

M. Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, considère que l’idée de « l’autonomie » sous souveraineté marocaine comme solution au différend autour du Sahara, entre le Royaume du Maroc et le soi-disant Front Polisario, est née de grands efforts déployés à la lumière d’un dialogue interne et externe qui a abouti historiquement et juridiquement à la continuaté du Sahara marocain sous la souveraineté de l’État marocain.

Dans un article publié récemment par le site arabophone Hespress, M. Ouahbi examine en profondeur la question de « l’autonomie » comme un moyen efficace de gérer et de régler le différend qui pourrait naître de la participation politique, affirmant qu’il donne à toutes les composantes de la société le droit de contrôle, sans toutefois recourir à un séparatisme interne, et tout en organisant le partage du pouvoir entre elles, dans le cadre d’une coexistence pacifique et en préservant l’unité de l’État.

Le concept d’« autonomie » est utilisé depuis l’Antiquité dans la philosophie, l’éthique et les théories pédagogiques. À l’ère moderne, il a été utilisé dans de nombreux domaines tels que l’administration, le droit et la politique, et a prospéré dans les domaines de la psychologie moderne.

Les finalités de son utilisation variaient entre traiter le sujet de « l’individu », notamment ce qui est lié à sa relation avec la société et l’État, et traiter des questions politiques, notamment avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, car elles étaient plus étroitement liées à la relation des pays coloniaux avec les colonies et l’ère de la décolonisation.

Ces multiples usages du concept de « self-government » ont donné lieu à d’intenses débats au cours des dernières décennies, et à l’émergence de points de vue multiples et différents, portant aussi bien sur sa dimension théorique que sur sa dimension appliquée, que ce soit au niveau académique ou universitaire. niveau politique, et s’est concentré sur l’origine de ce concept, ses définitions et sa relation avec de nombreux concepts, tels que le concept d’autodétermination, de droits individuels et collectifs, et la mesure dans laquelle les politiques et les idéologies influencent sa valeur procédurale dans la résolution des problèmes et conflits afin de réaliser l’unité des États.

Si le concept d’« autonomie » se limitait à l’époque où la plupart des colonies obtenaient leur indépendance et réalisaient des acquis historiques concernant leur avenir politique, alors la réalité historique laissée par les circonstances de la désintégration du bloc de l’Est et de l’effondrement du bloc soviétique au début des années 90 du siècle dernier, et la propagation rapide des effets de la mondialisation chargés des valeurs de liberté individuelle et de libéralisme, il a ramené ce concept sur le devant de la scène politique en partant de l’hypothèse qu’il s’agissait d’un mécanisme organisationnel efficace permettant de préserver les aspirations démocratiques des individus tout en continuant à préserver l’unité des États.

L’intérêt pour le concept d’« autonomie » s’est accru à la lumière du dilemme auquel les pays sont confrontés, à savoir comment préserver leur unité et leur souveraineté, sans violence ni coercition, d’une part, et répondre aux aspirations démocratiques de l’intérieur qui conduisent à la participation des élites à la gestion de leurs affaires locales et régionales, d’autre part.

La recherche d’une solution à ce dilemme s’est heurtée à un ensemble de questions importantes qui ont suscité des débats politiques et scientifiques entre les pays et parmi les spécialistes, conduisant à la recherche de réponses dans le cadre du droit international. Nous pouvons résumer ce dilemme dans la question suivante :

– Les droits de la démocratie consistent-ils à ce que les individus jouissent des droits de l’homme et leur accordent leurs droits politiques ?

– Ou la démocratie signifie-t-elle des droits collectifs ?

Les recherches en droit international n’ont pas apporté de réponse définitive à cette question, car il n’y a pas de définition claire et spécifique des droits collectifs, de l’autonomie gouvernementale ou du droit à l’autodétermination dans ce droit. Ce qui existe en droit international, c’est l’élaboration d’un ensemble de décisions liées à ces questions, mais sans résolution, ce qui laisse la porte ouverte à des déductions et à des interprétations dans le cadre des relations de pouvoir dominantes entre les grandes puissances.

La première référence à l’autodétermination est apparue dans la Charte des Nations Unies en 1945, mais elle n’était pas suffisamment claire pour en faire une règle de droit international.

Ce signal était adressé aux peuples pour qu’ils aient le droit à l’autodétermination, en particulier dans un contexte historique marqué par la croissance des mouvements d’indépendance nationale. La Charte met l’accent sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous, sans distinction de sexe, de langue ou de religion, et sans distinction entre hommes et femmes.

La Charte des Nations Unies incluait également une référence à l’autonomie gouvernementale, car elle appelait les États membres responsables d’administrer les régions qui ne jouissaient pas de l’autonomie gouvernementale conformément aux circonstances particulières de chaque région, de ses peuples et des différentes étapes de son développement. La Déclaration universelle des droits de l’homme publiée en 1948 ne contenait aucune référence au principe d’autodétermination, mais se concentrait plutôt sur les droits civils.

Le concept d’autodétermination, et avec lui le concept d’autonomie gouvernementale en tant que forme, a été lié à l’étape de la décolonisation avec la (Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples sous domination coloniale) publiée par l’Assemblée générale des Nations Unies ( Résolution n° 1514) en 1960, il est devenu clair et net d’affirmer le principe d’autodétermination, et de le transformer en un droit général, et ainsi ce droit est devenu lié à la décolonisation, et exprime le droit des colonies à se séparer de les pays colonisés, c’est-à-dire le droit des peuples colonisés à l’indépendance nationale.

Le lien entre le concept d’autodétermination et les luttes des mouvements de libération nationale contre le colonialisme a amené les États à le limiter au soi-disant droit à l’autodétermination externe, représenté par le droit des colonies à l’indépendance nationale et le droit des États à disposer de leurs affaires intérieures sans ingérence extérieure.

Cependant, en 1966, l’Assemblée générale a publié le « Pacte international relatif aux droits civils et politiques », qui pourrait constituer l’introduction des droits démocratiques dans le droit international.

Cependant, il ne traitait pas de ces droits comme des droits collectifs, mais plutôt comme des droits individuels des personnes appartenant à tel ou tel peuple, et n’ont pas abordé la dimension politique.

Politiquement, ces droits se limitent à la seule dimension civile. Cependant, malgré cela, l’époque mentionnée précédemment a marqué le début d’un intérêt et d’un changement dans la vision de la communauté internationale sur la question de la démocratie au sein des pays.

Bien que la tendance générale au niveau mondial soit à une plus grande acceptation du modèle d’autonomie gouvernementale pour résoudre les conflits démocratiques au sein des pays, le sujet reste épineux et entouré de nombreuses controverses, et cela s’explique par le fait que le droit international n’a pas de réponses claires.

Certains juristes et politologues pensaient que le document de Copenhague publié par la Conférence sur la dimension humaine organisée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en 1990 incluait explicitement que l’autonomie gouvernementale pouvait constituer l’un des moyens de reconnaître les droits démocratiques. Bien que le document ne soit pas contraignant, la majorité de ceux qui s’intéressent au sujet s’accordent à dire que pour la première fois un lien est établi entre démocratie et autonomie.

Ainsi, l’autonomie gouvernementale peut constituer un cadre juridique efficace et un moyen utile de gérer et de régler les conflits qui pourraient naître de la participation politique, car elle donne à toutes les composantes de la société le droit de contrôler son territoire, sans recourir à la séparation interne, et organiser le partage du pouvoir entre eux, dans le cadre du vivre ensemble et maintenir l’unité de l’État.

Si le droit à l’autodétermination est externe et approuvé par des accords internationaux, notamment la résolution n° 1514 de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1960 et la résolution n° 2625 de 1970, qui visaient à permettre aux peuples colonisés de légitimer leur résistance et leurs revendications de l’indépendance nationale, elle est alors légalement et historiquement liée à l’étape de décolonisation qui place l’occupation étrangère d’un peuple en dehors des valeurs de justice, de droit, de droits de l’homme et de démocratie.

Quant à l’autonomie gouvernementale, elle est considérée comme une forme avancée de décentralisation au sein des États unifiés, dans la mesure où les définitions juridiques la présentent comme une autorité accordée à des groupes ethniques ou territoriaux sous laquelle ils exercent des tâches et fonctions publiques législatives, exécutives et judiciaires, tout en restant soumis. à la réglementation juridique de l’État sous la souveraineté duquel ils exercent ces pouvoirs ou fonctions.

Il convient ici de distinguer deux formes d’autonomie gouvernementale:

– La première fait référence à l’autonomie dans laquelle il n’existe aucune cohérence ni similitude entre les différentes régions ou régions d’un même État. Lorsqu’un groupe ou une entité spécifique bénéficie d’un statut spécial par rapport au reste de l’État.

– La deuxième forme fait référence à la forme cohérente d’autonomie gouvernementale, qui repose sur une situation systémique à travers laquelle l’État cherche à accorder l’autonomie à toutes les composantes régionales sans discrimination entre elles.

Quant au Royaume du Maroc, l’idée de l’autonomie a été évoquée comme une solution au différend sur le Sahara marocain entre le Royaume du Maroc et le soi-disant Front Polisario, une solution qui a émergé de grands efforts déployés au cours des dernières années dans le contexte d’un dialogue interne et externe qui implique historiquement, juridiquement et de manière réaliste la continuité du Sahara marocain sous la souveraineté de l’État marocain, tout en jouissant de l’autonomie.

Nous pouvons comprendre le projet d’autonomie dans les régions du sud du Royaume comme l’aboutissement de deux processus dans deux directions différentes mais complémentaires

– L’aboutissement du processus de la nouvelle tendance internationale qui a commencé à aborder de manière constructive le concept d’« autonomie ». dans le but de renforcer l’unité des États sur une base démocratique et de rompre avec les idéologies de séparatisme et de fragmentation promus par ceux qui prétendent que « l’autodétermination équivaut à l’indépendance » ;

– Cela culmine ensuite avec le processus de réformes démocratiques majeures que le Maroc poursuit depuis des décennies, qui approfondissent la décentralisation, construisent une régionalisation élargie et traduisent les principes de la démocratie locale en lois et en institutions qui donnent aux élites locales et régionales le droit de participer à la gestion. leurs propres affaires.

Dans cette perspective, le projet d’autonomie donne aux habitants de nos provinces Sahariennes toutes les capacités pour s’autogérer et gérer démocratiquement leurs affaires.

L’importance de l’autonomie gouvernementale en tant que mécanisme politique qui régule le processus de démocratisation de la participation des régions et des régions à la gestion politique de l’État central réside principalement dans le fait qu’elle comporte des caractéristiques fondamentales qui approfondissent le choix démocratique d’un État unifié.

Ces caractéristiques peuvent se limiter aux éléments de base suivants :

· L’autonomie renforce efficacement la démocratie locale en garantissant que les politiques publiques répondent aux besoins distincts des groupes locaux et régionaux.

· L’autonomie ouvre la porte aux élites locales pour participer à la gestion de leurs affaires locales.

· L’autonomie assure le développement et l’amélioration des compétences des institutions locales et régionales.

· L’autonomie garantit la recherche de solutions efficaces et réalistes aux problèmes locaux spécifiques à une région particulière.

Ainsi, organiser une politique démocratique sur le principe de l’autonomie nous permet de réfléchir aux défis et aux problèmes à partir de données globales et globales, mais d’intervenir de manière réaliste et en fonction des spécificités locales et régionales.

Contrairement à ces avantages démocratiques impliqués par le concept d’autonomie gouvernementale, nous constatons que la demande de sécession n’entraîne que des inconvénients qui nuisent à la démocratie, entravent le développement et violent les principes de liberté politique et des droits de l’homme.

Les inconvénients de la demande de sécession sur le développement et la force de l’État incluent tous les aspects de la vie publique et privée et peuvent se limiter aux niveaux suivants :

· Le niveau politique : Le séparatisme sape les principaux objectifs du système politique démocratique car elle renforce la possibilité de menaces politiques et de chantage auxquels l’État peut être exposé par certains éléments des élites locales et régionales, qui utilisent la demande de sécession comme un argument. outil de négociation. Cela crée ainsi une atmosphère qui n’encourage pas les composantes de la société à s’engager pleinement dans la construction démocratique.

· Le niveau idéologique : La demande de séparation irradie l’illusion de présenter les problèmes sociaux, économiques et culturels d’une manière ethnique ou sectaire, ce qui crée des signes des dangers de conflits ethniques et sectaires qui menacent l’unité des nations et affaiblissent les possibilités de leur progrès et développement.

· Niveau économique : Le séparatisme conduit à la création de petits États qui ne sont ni capables de croissance économique et de prospérité seuls, ni capables de créer un poids significatif et efficace au sein de vastes alliances économiques. C’est un affaiblissement de la puissance économique de la mère patrie avec peu d’avantages pour les habitants du territoire séparé.

· Niveau culturel : L’exigence de séparation crée de graves conséquences culturelles pour les individus, car elle les prive de leurs liens culturels, émotionnels et spirituels avec la culture nationale de leur pays d’origine. Les séparatistes imaginent une identité culturelle qu’ils veulent imposer qui réduit la région ou la région, et les prive de l’histoire commune et des extensions culturelles et spirituelles qui les unissent au reste des régions et régions de la patrie. L’exigence de séparation conduit à la propagation d’une culture d’isolement et à la glorification de l’isolement par rapport aux particularités géographiques et culturelles, ce qui conduit finalement à un racisme odieux.

· Le niveau moderne et la culture des droits de l’homme : La demande de sécession contredit logiquement les principes fondamentaux de la démocratie, basée sur le pluralisme et la diversité avec une protection égale de tous les droits des composantes de la nation. La sécession présente une opportunité de propagation du chaos, car ses partisans ne respectent pas les limites de la liberté et de la responsabilité, et ne respectent pas le principe d’égalité. Le simple fait de la reconnaître signifie qu’elle n’aura pas de fin et, par conséquent, l’effondrement de la société. l’État national, ce qu’attendent les puissances coloniales, et qui signifie aussi la fin de la politique démocratique en tant qu’organisation civilisationnelle unifiée pour le progrès des individus et des groupes. Si accorder la sécession à certaines régions est une solution selon les partisans du sans-abrisme, qu’est-ce qui empêche la sécession d’accorder la sécession aux grandes villes, aux provinces et, in fine, aux villages et aux familles ?

Pour toutes ces considérations politiques et historiques qui montrent, d’une part, les dangers destructeurs que la demande de sécession comporte pour la nation, et montrent, d’autre part, la possibilité de construire des promesses de développement réalistes qu’implique le principe d’autonomie, le Royaume du Maroc s’accroche à la proposition d’autonomie, non seulement comme solution au différend sur la marocanité du Sahara, mais aussi comme horizon démocratique modernisateur pour le développement de la politique régionale et de la gouvernance locale.

Après des consultations démocratiques au sein du Conseil Consultatif des Affaires Sahariennes, et après de larges discussions au sein de la vie politique marocaine auxquelles ont participé tous les partis politiques marocains et tous leurs mouvements, et toutes les activités de la société civile y ont participé à travers des séminaires et journées d’études organisés par des acteurs associatifs, universitaires. et les médias… après toutes ces discussions et consultations, le Maroc a officiellement soumis une proposition de projet d’autonomie en avril 2007. Cette proposition porte d’une part une solution réaliste au différend artificiel sur le Sahara marocain, et porte une vision démocratique très avancée pour la gestion les différentes régions et régions du Royaume, dans le cadre d’une politique de développement participative qui part du local privé jusqu’au national souverain.

La proposition comprend trois sections principales et 35 paragraphes. La première section est intitulée : L’engagement du Maroc à trouver une solution politique définitive à la question du Sahara, et comprend la voie générale nationale et internationale dans laquelle avancera le projet. A travers ce titre, le Maroc a cherché à répondre à la demande du Conseil de sécurité de l’ONU, qui appelle depuis 2004 les parties au conflit et les pays voisins à intensifier la coopération avec l’ONU afin de sortir de l’impasse actuelle et d’avancer vers une solution politique.

Lorsque le Maroc a présenté la proposition d’un projet d’autonomie pour la région du Sahara, il s’est montré ouvert aux expériences internationales, allant même jusqu’à présenter des éléments nouveaux, allant au-delà de ce qui se fait dans le domaine de l’autonomie avec certaines expériences internationales, pour que le Les points positifs les plus importants de l’initiative marocaine pour l’autonomie sont clairs et évidents dans les trois points principaux : Premièrement : respecter les normes internationales en vigueur dans le monde; deuxièmement : choisir le chef du gouvernement régional par élection; troisièmement : apporter des garanties constitutionnelles à l’autonomie de la région du Sahara marocain.

1- Respecter les normes internationales

s’appuyant sur les réglementations et normes internationales dans le domaine de l’autonomie gouvernementale, le projet marocain d’autonomie pour la région du Sahara précise les pouvoirs de la région autonome du Sahara, lesquels pouvoirs seront exercés par les organes locaux : parlement, gouvernement et tribunaux. Elle précise également, à un deuxième niveau, les compétences exclusives réservées à l’État.

A- Répartition des compétences

La proposition marocaine sur l’autonomie de la région du Sahara attribue sept pouvoirs aux organes de la région, précisés au paragraphe 12 de l’initiative. Cela concerne l’administration locale, le développement économique, le budget de la région et sa fiscalité. Sur le plan social, la région du Sahara se voit confier des responsabilités liées au logement, à l’éducation, à la santé, à l’emploi, aux sports, à la sécurité sociale et à l’assistance sociale. L’initiative n’a pas négligé d’accorder à la région du Sahara des compétences liées au développement culturel, notamment la promotion du patrimoine culturel hassani.

Quant à l’État, il ne conservait que cinq pouvoirs réglementés par l’article 14, qui comprenaient les éléments de souveraineté, notamment le drapeau, l’hymne national, la monnaie et les éléments liés aux pouvoirs constitutionnels et religieux du Roi en tant que Commandeur de l’État. Fidèles, sécurité nationale, défense extérieure, relations extérieures et organisation judiciaire du Royaume.

Il est utile de souligner à cet égard que la région du Sahara disposera d’une police locale (paragraphe 12 de l’initiative), une spécialité rarement disponible dans plusieurs régions autonomes ou régions du monde.

Il faut également souligner, au sujet des puissances de la région du Sahara, ce qu’il y a de nouveau dans le paragraphe 15 de l’initiative, qui est de permettre à ladite région d’exercer des relations extérieures sur toutes les questions directement liées aux puissances. de cette région, la région autonome du Sahara pouvant, en consultation avec le gouvernement, établir des relations de coopération avec d’autres entités des Affaires étrangères dans le but de développer le dialogue et la coopération entre les parties.

Quant aux pouvoirs qui n’étaient pas accordés à la région, la proposition approuvait le principe de subrogation ou de subrogation, puisque l’autorité centrale se voyait attribuer les pouvoirs pour exercer ces pouvoirs, tout en laissant ouverte la possibilité de les déléguer à la région.

B- Répartition des ressources

La proposition marocaine en matière d’autonomie ne s’écarte pas des procédures en vigueur dans les expériences internationales, puisque le paragraphe 13 aborde la question de la répartition des ressources, les régions désertiques bénéficiant des ressources suivantes :

· Taxes, redevances et cotisations locales déterminées par les organismes compétents de la région.

· Revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles allouées à la région.

· Une partie des revenus collectés par l’État et provenant des ressources naturelles présentes dans la région.

· Les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale.

· Revenus provenant des biens de l’entité.

C- Le contrôle

Le respect du principe de répartition des compétences entre l’État et les entités autonomes constitue la base la plus importante du succès des systèmes autonomes.

Au Maroc, les paragraphes 22 et 23 de la proposition d’autonomie parlent d’une cour suprême régionale qui, en tant qu’organe judiciaire suprême dans la région autonome du Sahara, entreprendra l’examen final de l’interprétation des lois de la région, sans préjudice des pouvoirs de le Conseil Suprême et le Conseil Constitutionnel du Royaume, en tenant compte de l’accent mis sur la nécessité de respecter et de se conformer à toutes les lois, réglementations et décisions judiciaires édictées par les régions autonomes du Sahara pour le système autonome de la région et pour également la constitution du Royaume.

2- Election du Chef de gouvernement par le parlement régional

La proposition marocaine d’un système d’autonomie gouvernementale pour la région du Sahara repose sur des contrôles internationaux concernant l’autonomie gouvernementale, les institutions locales de la région du Sahara qui concernent le Parlement (paragraphe 19), le gouvernement (paragraphes 20 et 21) et (le pouvoir judiciaire). tribunaux, paragraphes 22 et 23).

Le projet enregistre de manière avancée la méthode d’élection du chef du gouvernement régional, car il sera d’abord élu par le parlement régional avant d’être installé par le roi. Le caractère positif de cette exigence est souligné non seulement au niveau national mais aussi au niveau comparatif, car la proposition marocaine est considérée comme significativement avancée même par rapport à ce qui est appliqué dans les expériences internationales.

Le chef du gouvernement de la région du Sahara, à travers ce mode d’élection, est responsable devant le parlement régional. Il exerce également le pouvoir exécutif, forme le gouvernement de la région et nomme le personnel administratif nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la loi. système d’autonomie gouvernementale.

3- Garanties constitutionnelles de l’autonomie gouvernementale

La proposition de projet d’autonomie présentée par le Maroc pour le Sahara marocain a enregistré un troisième point positif, qui est la garantie constitutionnelle accordée au système d’autonomie, à la lumière de l’importance de ce facteur dans les expériences internationales en matière d’autonomie. Selon le paragraphe 29 de la proposition, la constitution marocaine sera revue et le système d’autonomie y sera inclus. Pour inclure un système d’autonomie gouvernementale dans le but d’accorder à ce dernier stabilité et statut au sein du système juridique du Royaume.

Ce qu’indique la proposition d’autonomie dans les régions du Sahara marocain quant à l’intégration du système d’autonomie au sein du document constitutionnel, avec les procédures spéciales qui en résultent en cas d’amendement, place la proposition marocaine au rang des propositions internationales les plus importantes et les plus distinguées. expériences dans le domaine de l’autonomie.

Ces éléments démocratiques qui constituent la proposition du projet d’autonomie que le Maroc a officiellement présenté pour la première fois en avril 2007 montrent clairement qu’il s’agit d’une proposition de paix et de démocratie telle que l’entendent les courageux, car les habitants des provinces du sud sont d’abord et avant tout des citoyens marocains vivant dans une région territoriale qui présente les particularités d’une histoire locale qui a toujours été en interaction avec des avantages géographiques et climatiques, qui ont produit une culture régionale distincte d’une part, et un modèle d’activités économiques d’autre part. , le tout en intégration dialectique avec le reste des régions du Royaume. Il s’agit d’une unité territoriale qui n’est pas fermée à une ethnie spécifique, ni séparée de la nation par la religion et la culture.

Par ailleurs, tout au long de sa longue histoire nationale, le Maroc n’a jamais connu de politiques de discrimination régionale et culturelle dans la gestion de ses enjeux économiques, sociaux et culturels. La diversité culturelle et linguistique et le pluralisme régional en matière de ressources naturelles et d’activités économiques ont toujours été une source de richesse pour la nation, et aucun conflit ethnique ou régional entre les composantes de ce pluralisme n’a jamais été enregistré dans l’histoire de l’État marocain.

Il est vrai que le Maroc connaît des différents sur le plan social et politique tout à fait normal, comme ils existent au sein des différentes démocraties et évidemment par des moyens institutionnels et constitutionnels pacifiques, au sein d’une vie politique qui porte toutes les caractéristiques de la notion et de la pratique démocratiques.

