Viandes rouges – Bientôt du beefsteak argentin et australien sur la table des Marocain (ONSSA)

Les prix de la viande rouge ne cesse d’augmenter frappant de plein fouet le pouvoir d’achat du consommateur marocain. Pour faire face à cela, les autorités ont pris une batterie de mesures dont l’importation des viandes rouges fraiches et congelées.

Dans une note de l’Office National de Sécurité Sanitaires des Produits Alimentaires (ONSSA), dont SNRTnews détient une copie, le Royaume va importer des viandes rouges fraiches, congelées ou réfrigérées.

Le document précise que « Vu la loi 25-08 portant création de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires promulguée par le dahir N°1-09-20 du 22 Safar 1430 (18 février 2009) et Vu la loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir N°1-10-08 du 26 Safar 1431 (11 février 2010) et ses textes pris pour son application, décide l’importation des viandes rouges fraîches (congelées ou réfrigérées) au Maroc peut être effectuée de plusieurs pays »

Dans le détails, les viandes ovines et caprines seront importées de tous les pays de l’Union Européenne, Andorre, Albanie, Argentine, Australie, Canada, Chili, États-Unis d’Amérique, Grande Bretagne, Nouvelle-Zélande, Russie, Serbie, Singapour, Suisse, Uruguay.

Les viandes bovines seront importées de tous les pays suscités, plus le Brésil, le Paraguay et l’Ukraine.

Toujours selon le même document « la liste des pays précités peut être modifiée en cas d’émergence d’un risque sanitaire pour la santé humaine ou animale lié à l’importation des viandes ».

Pour assurer la sécurité des consommateurs « toutes les viandes importées doivent être accompagnées d’un certificat sanitaire délivré par les autorités compétentes du pays d’origine dont copie est téléchargeable à partir du site web de l’ONSSA ainsi qu’un certificat d’abattage Halal délivré par l’organisme islamique habilité du pays d’origine » et d’ajouter «Les viandes importées seront contrôlées au niveau des postes d’inspection frontaliers conformément à la réglementation en vigueur » lit-on dans le document signé par le Directeur général de l’ONSSA, Abdellah Janati

Ce n’est pas tout, « l’importateur doit disposer d’un lieu d’entreposage des viandes agréé par l’ONSSA ». La présente décision prend effet à partir de la date de sa signature.

Pour rappel, Un accord a été conclu lors d’une réunion présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, la semaine dernière, avec les représentants des fédérations interprofessionnelles et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, sur des mesures visant à soutenir le secteur agricole.

La réunion a abouti, dans le cadre des mesures à mettre en œuvre, à alléger la pression sur le cheptel national, avec l’importation de viandes bovines et ovines sur une période déterminée, comme l’a indiqué un communiqué de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (CAMADER).

Source : SNRTnews

Article19.ma