Marathon : la Kényane Ruth Chepngetich pulvérise le record du monde à Chicago et devient la première femme à passer sous les 2h10

Le record de Tigist Assefa n’aura tenu qu’un tout petit plus d’un an. Le temps de l’Ethiopienne (2h11’53 » à Berlin) a été effacé des tablettes par la Kényane Ruth Chepngetich, dimanche 13 octobre, lors du marathon de Chicago. En s’imposant en 2h09’57 », l’athlète de 30 ans est tout simplement devenue la première femme à passer sous la barre des 2h10, là où le regretté Kelvin Kiptum avait établi la meilleure marque masculine de l’histoire il y a un an (2h00’35 »). Elle a relégué sa première rivale, l’Ethiopienne Sutume Asefa Kebede, à près de huit minutes (2h17’32 »), qui a devancé une autre Kényane, Irine Cheptai (2h17’51 »).

Ruth Chepngetich, you are the Women’s World Record Holder! pic.twitter.com/bkwlfamrvN — Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2024

