Kiosk – Maroc : quel est l’impact de l’annulation des accords au Sahara par la justice européenne ? (Jeune Afrique)

La Cour de justice de l’Union européenne a annulé les accords de pêche et d’agriculture entre Rabat et Bruxelles au motif qu’ils avaient été établis « sans le consentement du peuple du Sahara occidental ». Quels produits originaires de ces régions sont exportés en Europe ? Pour quels montants ? Décryptage en infographies.

« Les accords commerciaux UE-Maroc de 2019 en matière de pêche et de produit agricoles, auxquels le peuple du Sahara occidental n’a pas consenti, ont été conclus en méconnaissance des principes de l’autodétermination et de l’effet relatifs des traités. » Ce verdict, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 4 octobre 2024, a provoqué de vifs remous des deux côtés de la Méditerranée, tant le sujet est épineux.

Le tribunal luxembourgeois revient en effet sur deux accords commerciaux scellés entre le Maroc et l’Union européenne (UE) en 2019 et qui ont, jusqu’ici, intégré les régions sud du Royaume chérifien, en lieu et place de l’ex-colonie espagnole, dont le Front Polisario revendique l’indépendance. Selon l’instance européenne, la mise en œuvre d’un tel accord aurait dû recevoir le « consentement » du « peuple du Sahara occidental », or, affirme l’instance, « un tel consentement fait défaut en l’espèce. »

Conséquences floues Cet énième rebondissement dans ce feuilleton politico-judiciaire qui oppose le Front Polisario – représentant autoproclamé du peuple du Sahara occidental – à l’UE au sujet de ces accords commerciaux s’est, cette fois, soldé par un avantage accordé au mouvement séparatiste. Le Maroc a répondu, en affirmant n’être « aucunement concerné » par cette décision, dans laquelle Rabat voit « un parti pris politique flagrant ».

Dans la foulée de la réaction de la diplomatie marocaine, plusieurs poids lourds européens ont apporté leur soutien au Royaume, soulignant chaque fois l’importance des relations entre le Maroc et l’UE. L’Espagne, l’Allemagne, l’Italie ou encore la France ont pris des positions peu ou prou similaires. Un peu plus de deux mois après qu’Emmanuel Macron a affirmé que le plan marocain pour le Sahara occidental serait désormais « la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée », Paris, par voie de communiqué, a ainsi réaffirmé son « attachement indéfectible au partenariat d’exception » qui lie les deux pays et « leur détermination à en poursuivre l’approfondissement ».

Si positions affichées par les principales chancelleries européennes montrent une prise de distance assez nette avec la décision de la CJUE, l’impact réel de cette dernière demeure flou. L’accord de pêche visé par le verdict a en effet expiré en juillet 2023. Le prochain accord fait donc l’objet de nouvelles négociations, dans lesquelles le jugement de cette Cour pourrait peser.

Pour ce qui concerne les échanges dans le domaine de l’agriculture, la CJUE a décidé de le maintenir pour une période d’un an supplémentaire l’accord signé en 2019, « compte tenu des conséquences négatives graves sur l’action extérieure de l’Union qu’entraînerait son annulation immédiate et pour des raisons de sécurité juridique ».

Par ailleurs, en parallèle de ce jugement, la CJUE a rendu un arrêt dans une affaire initiée par la Confédération paysanne, un syndicat d’agriculteurs français défendant les petites exploitations.

L’étiquetage des melons et des tomates récoltés au Sahara occidental – les « Provinces du Sud », selon la terminologie marocaine – devra désormais « mentionner ce territoire, et non le Maroc, en tant que pays d’origine ».

590 millions d’euros d’exportations Concrètement, quelle est la part de la production agricole et halieutique concernée par la décision de la CJUE ? En mars 2024, la Commission européenne a publié un rapport dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, sous forme d’échange de lettres entre le Maroc et l’UE. L’objectif : mesurer les effets et avantages pour la population du Sahara, qui englobe les deux provinces de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab, identifiées dans la carte ci-dessous. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les données statistiques partagées par le Maroc.

En 2022, les deux régions ont exporté vers l’Europe environ 60 % des produits de leur pêche et 85 % de leurs tomates et melons, soit 203 000 tonnes de produits. Cela représente à peine 0,02 % des importations globales de ces produits dans l’UE. Selon le rapport européen, l’accord a cependant eu une « incidence commerciale significative ». Il aurait ainsi notamment permis de créer près de 50 000 emplois, soit presque 18 % de la population active dans les deux régions concernées. Il a également permis, depuis son entrée en vigueur en 2019, de doubler les exportations vers l’UE.

En 2022, un peu plus d’un million de tonnes de poissons et crustacés ont été débarquées sur les côtes des provinces de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Ed-Dahab. C’est environ 70 % des captures de la pêche côtière et artisanale, selon les statistiques du Département marocain de la Pêche Maritime.

Rabat estime qu’environ 60 % des produits de la mer provenant du Sahara sont réservés au marché européen, dont seulement 1 % est constitué de poissons frais. La majorité des exportations concernent des produits à valeur ajoutée, c’est-à-dire transformés dans des usines locales en une grande variété de produits allant des conserves de sardines, d’anchois, de maquereau à de la congélation de langoustes ou à la production de farines de poissons.

Sur le versant agricole des accords, la situation est plus contrastée.

La quasi-totalité des récoltes exportées vers l’UE proviennent de la province de Dakhla-Oued Ed-Dahab, où 936 hectares étaient cultivés en 2022. Elles concernent presque exclusivement des tomates fraiches – notamment des tomates cerises –, et des melons charentais. Quelques tonnes de poivrons ont également été exportées. Actuellement, la production de tomates fraiches dans le Sahara représente un peu moins de 10 % des tomates marocaines exportées vers l’UE.

Stress hydrique Dans ce même rapport, la Commission européenne se penche sur l’effet de l’accord sur les ressources naturelles de la région. Sans surprise, l’accès à l’eau pour l’irrigation constitue le principal défi, en raison du type de sol et de la rareté des précipitations, auxquels s’ajoutent, depuis 2020, de longues périodes de sécheresse.

Cultiver des tomates et des melons, des fruits gourmands en eau dans de telles conditions, est particulièrement contraignant.

Principale source pour irriguer les champs, les eaux souterraines s’épuisent et le nombre d’hectares cultivés dans la région n’a presque pas augmenté depuis le début de l’accord.

Sur ce point, les autorités européennes estiment que les ressources actuelles sont insuffisantes pour répondre aux besoins grandissants en eau. Le Maroc a pris des mesures pour y remédier, investissant des centaines de millions d’euros dans le développement de projets de stations de dessalement de l’eau.

Seulement, 75 % de l’eau dessalée en question sera réservée à l’irrigation des 13 000 hectares de nouvelles terres agricoles qui devraient être créés d’ici à 2030.

