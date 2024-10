Arrêt sur images – Maroc : Une pluie diluvienne a laissé des « lagons bleus » au milieu du désert (Vidéo)

Phénomène très rare. Un déluge de pluie a laissé des lagons bleus d’eau au milieu des palmiers et des dunes de sable du désert du Sahara, alimentant certaines de ses régions les plus sèches avec plus d’eau qu’elles n’en avaient vu depuis des décennies.

Les tempêtes ont produit des images saisissantes d’eau jaillissant à travers les sables du Sahara au milieu des châteaux et de la flore du désert. Les satellites de la NASA ont montré que l’eau se précipitait pour remplir le lac Iriqui, un lit de lac célèbre entre Zagora et Tata qui était à sec depuis 50 ans, selon la chaîne américaine CBS News.

Le désert du sud-est du Maroc est l’un des endroits les plus arides du monde et connaît rarement des pluies à la fin de l’été.

Le gouvernement marocain a déclaré que deux jours de précipitations en septembre ont dépassé les moyennes annuelles dans plusieurs régions qui reçoivent moins de 25 cm par an, y compris Tata, l’une des zones les plus durement touchées. À Tagounite, un village à environ 450 km au sud de la capitale, Rabat, plus de 10 cm ont été enregistrés en 24 heures.

Article19.ma