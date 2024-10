Vidéo – Mme Christine Cassiers exhorte le Maroc à ratifier le 2ème protocole facultatif du Pacte international visant à abolir la peine de mort

Lors de la commémoration de la Journée mondiale contre la peine capitale, qui a été organisée au siège du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), ce jeudi 10 octobre à Rabat, Mme Christine Cassiers, Cheffe de la section politique, presse et information de la Délégation de l’Union européenne au Maroc, a prononcé une une allocution où elle a souligné que « le Maroc, pays qui observe un ‘moratoire de fait’ depuis 1993, puisse voter en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies établissant un moratoire sur l’application de la peine de mort. » Et d’ajouter : « Nous encourageons également le Maroc à ratifier le deuxième protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. »

Verbatim – « L’Union européenne au Maroc est encore une fois ravie de prendre part à cette commémoration annuelle de la Journée mondiale contre la peine de mort, cette fois-ci sous le thème : « la peine de mort ne protège personne ».

Cette année, nous commémorons cette journée dans un contexte crucial car l’Assemblée générale des Nations unies procèdera au vote sur la résolution bisannuelle appelant à un moratoire universel sur l’application de la peine de mort. La cause qui nous rassemble aujourd’hui est une cause noble et juste, pour laquelle l’Union européenne et ses Etats membres luttent depuis de nombreuses années et qui constitue une des priorités de l’UE en matière de droits de l’homme.

La peine de mort est incompatible avec le droit à la vie. C’est une peine cruelle, inhumaine et dégradante, qui n’a aucun effet dissuasif sur la criminalité. Appliquer cette peine ce n’est pas rendre justice, c’est pratiquer une forme de vengeance.

A cet égard, nous nous réjouissons que l’abolition de la peine de mort bénéficie d’un soutien croissant dans le monde entier. Plus des deux-tiers des pays du monde ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Les pays africains ont fait des progrès importants et inspirants.

A ce jour, 26 pays africains ont complètement aboli la peine de mort. En plus, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples travaille sur un protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à l’abolition de la peine de mort en Afrique.

L’Union européenne considère que l’abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l’homme. L’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté ». Les 27 États membres de l’Union européenne souscrivent sans réserve à ces dispositions et les mettent en œuvre concrètement.

Au Maroc, pays où la peine de mort est en vigueur mais où aucune exécution n’a eu lieu depuis plus de 30 ans, l’Union européenne travaille aux côtés de ses partenaires marocains pour avancer vers l’abolition de cette peine.

Dans ce contexte, il s’agit plus spécifiquement de renforcer les engagements internationaux et régionaux du Royaume sur la question, de promouvoir les réformes législatives et de développer les actions menées par la société civile et d’autres acteurs actifs dans ce domaine, notamment auprès des acteurs de la chaine pénale.

Il s’agit aussi de collaborer pour améliorer la compréhension de l’opinion publique et mettre en place des actions de sensibilisation diversifiées et adaptées à l’attention des institutions indépendantes, y compris le Parlement.

L’Union apporte son appui à cette cause à juste titre au Maroc car le principe de « droit à la vie » est inscrit dans la Constitution. Et c’est pour consacrer cet ancrage constitutionnel que nous souhaitons que le Maroc, pays qui observe un « moratoire de fait » depuis 1993, puisse voter en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies établissant un moratoire sur l’application de la peine de mort.

Nous encourageons également le Maroc à ratifier le deuxième protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en toutes circonstances, tel que recommandé dans le cadre de l’Examen périodique universel.

Sur le plan juridique, nous espérons fortement que la réforme du Code pénal et du Code de Procédure Pénale constituera un processus décisif pour abolir la peine de mort ou, à tout le moins, réduire le nombre de crimes passibles de la peine de mort.

Mesdames et messieurs,

Les partisans de la peine de mort fondent souvent leur argumentation sur la notion de dissuasion de la criminalité. Cependant, les faits montrent clairement que la peine de mort n’a que peu ou pas d’effet sur la dissuasion ou la réduction de la criminalité. La peine de mort ne rend pas les sociétés plus sûres. En outre, la peine capitale rend les erreurs judiciaires irréversibles. D’où le thème de cette journée : « la peine de mort ne protège personne ».

Pour conclure, j’aimerais encore une fois remercier les organisateurs de cette conférence de presse et saluer leurs efforts en matière de plaidoyer et de sensibilisation. A ce titre, je voudrais réaffirmer que l’Union européenne sera à vos côtés pour mener à bien votre noble et juste mission.

