Politique – Le triumvirat présidé par Akhannouch « condamne fermement » la guerre menée par Israël contre le peuple palestinien et libanais

Mercredi 9 septembre à Rabat, Aziz Akhannouch, leader du Parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a présidé une réunion du triumvirat de la coalition gouvernementale (RNI, PAM et Istiqlal) afin de discuter les développements liés à la situation politique, économique et sociale au Maroc, ainsi que certaines questions internationales, selon un communiqué rendu public ce jeudi.

La réunion a abordé « les mécanismes visant à renforcer la coopération entre le gouvernement et toutes les composantes de la majorité, dans le but de soulever relever les défis et réussir à remporter les différents enjeux futurs qui attendent notre pays », souligne la même source.

Sahara – Le triumvirat a exprimé « son rejet de la récente décision de la Cour européenne de justice concernant les accords agricoles et de pêche conclus entre le Maroc et l’Union européenne, d’autant plus que son contenu manquait de perspicacité, de neutralité et de connaissance juridique. Il a été répété que la question de notre intégrité territoriale relevait de la compétence exclusive de l’ONU et du Conseil de sécurité. »

Il affirme, par ailleurs, que « la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud n’accepte aucun chantage ni marchandage, et soutient la position ferme de l’État marocain de ne se conformer à aucun accord ou document juridique ne respectant pas son intégrité territoriale et nationale ».

Palestine – Il a condamné fermement « la guerre menée par Israël contre le peuple palestinien, qui a coûté la vie à des milliers de Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, et fait des dizaines de milliers de blessés, en plus de la politique de déplacements massifs et de la grande dévastation causée par cette guerre à tous les niveaux.

Il appelle à un arrêt immédiat de cette guerre, à une reprise des négociations et à ouvrir la voie à des mécanismes diplomatiques pour mettre un terme au bain de sang et à la violence dans la région.

Il affirme également que la seule manière de garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région ne sera possible que dans le cadre d’une solution à deux États, dans laquelle Gaza fait partie intégrante du territoire d’un État palestinien indépendant, souverain et viable, avec Jérusalem-Est pour capitale. »

Liban – La coalition « condamne fermement l’agression israélienne contre le Liban, exprime sa solidarité absolue avec le peuple libanais frère et son gouvernement, et appelle la communauté internationale à intervenir d’urgence afin de mettre fin aux attaques de la machine de guerre israélienne et de protéger les civils et l’unité et souveraineté du Liban sur son territoire ».

Étaient présents à cette réunion, qui a évoqué en outre « la question de l’inflation » et son impact sur le pouvoir d’achat des citoyens, Fatima-Zahra Mansouri, Coordinatrice de la Direction collective du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Nizar Baraka, Secrétaire général du parti de l’Istiqlal, en présence de leurs assistants Rachid Talbi Alami et Mohamed Mehdi Bensaïd.

Article19.ma