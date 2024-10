Alerte – L’AMPS tire la sonnette d’alarme: Le sport marocain en danger!

Les compétitions sportives ont été créées dans le but de contribuer à l’éducation saine des jeunes générations, en inculquant à toutes les générations l’esprit de compétition loyale, en garantissant l’égalité pour tous et en éliminant toute forme de corruption pouvant nuire aux valeurs du sport.

Aujourd’hui, au Maroc, comme dans plusieurs autres pays du monde, nous faisons face à une menace croissante : un fléau qui s’est transformé en un véritable cancer, rongeant le corps du sport, ciblant l’esprit sportif et le jeu propre, quel que soit le type de compétition, selon un communiqué de l’AMPS rendu public, ce mercredi.

« Ce cancer des paris sportifs illégaux a malheureusement pénétré notre pays, le Maroc, et a trouvé une place en dehors du cadre légal. Un cancer qui prend plusieurs formes, dont la plus notable est l’application 1XBet, qui exploite l’espace numérique pour cibler l’ensemble de la société marocaine.

Cette application permet aux mineurs et à d’autres groupes vulnérables de participer à des paris sportifs en toute illégalité, contre les lois en vigueur dans le monde entier. Il est important de souligner que ces applications illégales menacent non seulement le sport marocain, mais aussi la société marocaine et la souveraineté de l’État sur un secteur que plusieurs pays, y compris le Maroc, s’accordent à monopoliser afin qu’il ne soit pas utilisé à des fins criminelles et frauduleuses. Ces applications ciblent aujourd’hui les enfants marocains, en les transformant en proies faciles dans un espace numérique difficile à contrôler, avec des motivations souvent opaques et criminelles derrière cette propagation du cancer des paris illégaux.

Nous devons également insister sur le fait que ces applications nuisent à l’économie marocaine et à sa souveraineté financière, car leurs activités ne sont soumises à aucune réglementation, ne paient aucun impôt et n’apportent aucune contribution à l’investissement dans le sport.

Au contraire, elles épuisent les réserves en devises du Maroc, d’autant plus que les transactions illégales effectuées par les Marocains sur ces plateformes de paris occupent la deuxième place dans le monde, derrière l’Argentine. Il convient également de noter que les offres de paris illégaux facilitent l’implication des joueurs, des responsables des clubs et des arbitres dans des manipulations des résultats des compétitions sportives, notamment dans le football.

À la lumière de ce qui précède, il est essentiel de rappeler que le Maroc a été l’un des premiers pays d’Afrique et de la région à ratifier son adhésion à la communauté de “Macolin”, qui s’est réunie au Maroc le mardi 7 novembre à Rabat, dans le cadre d’une conférence sur le thème “Protéger l’intégrité du sport en luttant contre les paris illégaux”.

Cette conférence s’est tenue en marge de la cinquième réunion du groupe de Copenhague, organisée à Rabat les 8 et 9 novembre 2023, ainsi que de la réunion consultative du comité de suivi de la Convention de Macolin.

Cette convention, entrée en vigueur le 1er septembre 2019, vise principalement à lutter contre les deux plus grandes menaces qui pèsent sur le sport et son intégrité : le dopage et les paris illégaux. Pour rappel, elle a été ratifiée par la France, la Grèce, l’Islande, l’Italie, la Norvège, le Portugal, la République de Moldavie, la Suisse et l’Ukraine, et signée par 33 pays européens, ainsi que par l’Australie et le Maroc.

Cet appel que lance l’Association Marocaine de la Presse Sportive, coïncide avec la tenue d’une nouvelle session des travaux du groupe de Copenhague, dans la ville portugaise de Porto, et en lien avec l’adoption de la Convention de Macolin. Le Royaume du Maroc y participera avec une délégation de haut niveau. C’est pourquoi nous profitons de cette occasion pour appeler les parties prenantes à accélérer le processus de ratification et de mise en œuvre de la Convention de Macolin. Nous demandons également à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les problématiques visées par cette convention de s’engager de manière sérieuse et responsable pour atteindre ses objectifs. Nous réaffirmons aussi le rôle de leader du Royaume du Maroc dans ce domaine, en tant que seul pays africain ayant choisi de s’engager dans la voie de la protection des pratiques sportives et de la protection des sociétés contre l’exploitation des compétitions à des fins criminelles.

L’AMPS en tant qu’acteur dans le domaine sportif, met en garde contre le fait que l’activité des paris sportifs illégaux s’est transformée d’un fléau en un cancer rongeant les sociétés. Ce phénomène sert même de couverture à des pratiques criminelles, allant jusqu’à l’exploitat t tion sexuelle de mineurs, comme cela a été révélé dans l’affaire du “barbier de Beyrouth” au Liban, et à l’implication de réseaux de trafic d’organes, comme en témoignent de nombreuses enquêtes menées par nos confrères journalistes en Égypte. Ces enquêtes ont révélé des cas alarmants de suicides liés aux applications de paris illégaux, dont la plupart des victimes sont des mineurs et des jeunes, ce qui a poussé l’État égyptien à interdire ces applications et à en criminaliser l’utilisation. L’AMPS tire la sonnette d’alarme: Le sport marocain en danger ! »

(Communiqué)

Article19.ma